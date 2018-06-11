Театральная премия Tony Awards 2018. Победители и гости красной дорожки

10 июня в концертном зале Radio City Music Hall в Нью-Йорке состоялась 72-я церемония Tony Awards – вручение премии за достижения в области американского театра.

Триумфатором вечера стал мюзикл Визит группы: он победил в 10 номинациях, в том числе Лучший мюзикл, Лучший актер в главной роли в мюзикле и Лучшая актриса в главной роли в мюзикле.

Мюзикл Визит группы

Спектакль Гарри Поттер и проклятый ребенок выиграл шесть наград, включая Лучшая пьеса и Лучший режиссер.

На красной дорожке премии можно было увидеть таких знаменитостей как Кэри Мэллиган, Клэр Дейнс, Кэрри Вашингтон, Анна Винтур, Эми Шумер, Эндрю Гарфилд.

Полный список победителей премии Tony Awards 2018:

Лучшая пьеса - Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая, Джек Торн

Лучший мюзикл - Визит группы

Лучшее возрождение пьесы - Ангелы в Америке, Тони Кушнер

Лучшее возрождение мюзикла - Однажды на этом острове

Лучшая работа актера в главной роли в спектакле - Эндрю Гарфилд, Ангелы в Америке

Лучшая работа актрисы в главной роли в спектакле - Гленда Джексон, Три высокие женщины Эдварда Олби

Лучшая работа актера в главной роли в мюзикле - Тони Шальхуб, Визит группы

Лучшая работа актрисы в главной роли в мюзикле - Катрина Ленк, Визит группы

Лучшая литературная основа для мюзикла - Визит группы, Итамар Мозес

Лучший оригинальный сценарий - Визит группы, Дэвид Язбек

Лучший сценический дизайн пьесы - Гарри Поттер и проклятый ребенок, части один и два, Кристин Джонс

Лучший сценический дизайн мюзикла - Губка Боб Квадратные штаны: мюзикл, Дэвид Зинн

Лучший дизайн костюмов в пьесе - Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая, Катрина Линдсей

Лучший дизайн костюмов в мюзикле - Моя прекрасная леди, Кэтрин Зубер

Лучший дизайн освещения пьесы - Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая, Нейл Остин

Лучший дизайн освещения мюзикла - Посещение группы, Тайлер Митоло

Лучший звуковой дизайн пьесы - Гарри Поттер и проклятый ребенок, части первая и вторая, Гарет Фрай

Лучший звуковой дизайн мюзикла - Посещение группы, Кай Харада

Лучшая хореография - Карусель Роджерса и Хаммерштейна, Джастин Пек

Лучшие оркестровки - Визит группы, Джамшиед Шарифи

Фоторепортаж с красной дорожки Tony Awards 2018 смотрите в галерее:

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