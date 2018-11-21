История о заброшенном обществе. Семь причин посетить спектакль Номера по пьесе Олега Сенцова

7 декабря в Довженко-центре (Киев) состоится премьера спектакля по мотивам пьесы-антиутопии Олега Сенцова Номера.

Номера - это рассказ о заключенном обществе, утопическом мире номеров, где все подчиняется строгой системе и верховному богу - Нулю. Его жители существуют по закону инерции, лишенные права выбора и свободы, пока один из них не начинает протестовать против привычного порядка вещей.

НВ STYLE называет семь причин посетить спектакль Номера:

1. Сенцов. Первая и самая важная причина посетить спектакль Номера – это то, что Олег Сенцов очень ждет этой постановки. Украинский кинорежиссер, узник Кремля, который голодал в течение 145 дней, чтобы добиться освобождения украинских политзаключенных. Человек, за свободу которого борются мировые знаменитости и политические лидеры многих стран. У зрителей будет возможность увидеть спектакль по мотивам пьесы лауреата премии Сахарова и Платформы европейской памяти и совести. Номера – театральный проект, основная цель которого показать творчество Олега, поддержать его в заточении и ускорить процесс освобождения всех незаконно осужденных политзаключенных-украинцев.





2. Актуальность. Сенцов написал эту пьесу еще до своего заключения, в 2011 году, а финальную редакцию делал уже после ареста, будучи в Лефортово. Произведение уникально тем, что является предсказанием не только судьбы ее творца, но и того пути, к которому движется современное общество.



На основе оригинального сценария пьесы в 2019 году будет снят фильм по режиссерской разработке Олега Сенцова.



3. Философия. Номера – это история о заброшенном обществе. Это история о людях, которые, находясь в коллективе, живут сами по себе. О людях, которые хотят открываться, запирая себя в глухой комнате. Об обществе, которое стремится к переменам, боясь покинуть ограниченную среду существования.



4. Команда. Над постановкой пьесы работает известная режиссер-постановщик, лауреат множества наград Тамара Трунова. Пьеса Олега Сенцова, как и сам автор, покорили Трунову прежде всего честностью.

Анна Паленчук – продюсер и близкий друг Олега Сенцова. В 2015 году издала книгу рассказов Олега и его роман Купите книгу - она смешная. Инициировала издание биографической книги про Олега Сенцова, организовала Дни украинского кино в поддержку Олега Сенцова в Украине и за границей.

Юрий Ларионов – художник-постановщик с более чем 25-летним опытом работы в театре и кино. Известен как постановщик мюзикла Красная шапочка Семена Горова, музыкального фильма Мадемуазель Живаго Лары Фабиан режиссера Алана Бадоева, художественного фильма Под электрическими небесами режиссера Алексея Германа-младшего.

5. Актерский состав. Залогом успеха Номеров является участие в пьесе действительно звездного состава украинских актеров. Игра фантастической Риммы Зюбиной, воплотившей 50 ролей в театре и более 100 в кино и телефильмах, любимца зрителей Андрея Исаенко из Киборгов, а также Валерии Ходос, Кристины Синельник, Виктории Авдеенко, Виталия Ажнова, Владимира Кравчука, Мирры Жучковой, Анны Кузиной, Дмитрия Олейника, Руслана Коваля и Марии Заниборщ не оставит в зале равнодушных.



6. Социальная составляющая. Посещая пьесу, каждый зритель помогает семье Сенцова и остальным политзаключенным, так как часть вырученных средств будет направлена родным и близким несправедливо осужденных. Будет организован показ для семей политических заключенных, ветеранов АТО, переселенцев из временно оккупированных территорий и аннексированного Крыма, чтобы они смогли познакомиться с творчеством Олега Сенцова.



7. Свобода творчества. Спектакль Номера не является продуктом театральной компании или репертуарного театра - это проект, объединивший независимых творцов, у которых была свобода воплотить задум без какой-либо репертуарной политики или программы. Каждый смог вложить в спектакль свои самые искренние и смелые решения. В этом и есть вся суть свободы, о которой говорит Олег.

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, автор фильма Гамер. В мае 2014 года был задержан якобы по подозрению в подготовке террористического акта и вывезен в Россию. Суд РФ приговорил его к 20 годам лишения свободы. В мае 2018 Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политических заключенных. Он продолжал голодовку в течение 145 дней. Недавно Сенцов стал первым украинцем, получившим премию Сахарова.

Постановку спектакля осуществляет кинокомпания 435 FILMS, при поддержке Украинского культурного фонда.

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