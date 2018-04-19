Разрушая границы. Почему нужно идти на новую постановку театра Мизантроп

Мультимедийный независимый театр Мизантроп представляет спектакль в новом для Украины жанре - site-specific. Премьера состоится 25, 26 апреля и 14 мая в Киеве.

Сегодня театр все чаще разрушает невидимую стену между актером и зрителем, театр снова возвращается на улицы и площади. Переселяется на заводы, музеи, в отели и больницы. Вмещает себя в лифт, комфортно существуя в любых самых неожиданных, совсем не театральных локациях.

Иммерсивный театр (immersive - создающий эффект присутствия, англ.) характеризуется выходом за пределы сценического пространства и активным «включением» зрителя в предлагаемую историю.

Зритель перестает быть просто наблюдателем, - он взаимодействует с актерами, трансформируясь в полноправного участника своего собственного спектакля. Здесь каждый присутствующий самостоятельно выбирает свой «сценический» маршрут и какой сюжетной линии отдать предпочтение (зачастую актеры в иммерсивных постановках играют свои сцены параллельно в разных точках выбранного режиссером пространства).

В Украине иммерсивный театр развивается с серьезным опозданием по отношению к западной традиции: с одной стороны, театр до сих пор воспринимается, как некое рудиментное явление с давно не проветриваемым помещением, с другой - многие «театралы» продолжают измерять качество спектакля пышным убранством сцены и традиционным прочтением драматургического материала. И пока некоторые, находясь в каменном веке своего представления о театре, ожидают выхода очередной версии айфона, театр не просто настойчиво предлагает опцию «обновления», он реально перерождается.

Король Убю

Очистка «закостенелостей» от векового налета легла (негласно) на плечи молодых и независимых, благодаря которым украинский зритель имеет возможность знакомится с документальным театром (Театр Переселенца, PostPlay театр) спектаклями-променадами (компания «U!zahvati», Дикий театр), театральными перформансами и инсталяциями, новой драмой (государственный театр «Золотые ворота»).

Одним из таких коллективов, который, особо не заботясь о чувствах публики активно «прищепляет» театру живые ростки, как раз и является театр «Мизантроп». Два года существования - три абсолютно уникальные, не похожие друг на друга постановки.

Танцдрама «Три сестры», поставленная по пьесе Антона Павловича Чехова шокировала не столько «танцующими диалогами» Соленого и Прозорова (ну либо выберите любых других героев - танцуют в постановке абсолютно все чеховские персонажи), сколько количеством дополнительных смыслов и метафор, которые иллюстрируются без помощи знакомого текста. В этом спектакле режиссер Илья Мощицкий (сооснователь театра вместе с композитором Дмитрием Саратским) заставляет зрителя думать, вспоминать цитаты, разгадывать ребусы практически без помощи слов.

Три сестры

Неподготовленному человеку в «Мизантропе» будет не слишком комфортно. В большинстве случаев создатели театра (так было начиная с «Трех сестер») ведут диалог прежде всего с головой, которая потом самостоятельно «подключает» сердце. Илья и Дмитрий не перестают повторять, что их аудитория - это образованный, умный зритель, который прежде чем прийти в театр не поленится почитать о нем, о его методах и принципах работы, стиле (не говоря уже о драматургическом источнике), и т.д.

После первой премьеры критики называли «Мизантроп» «эстетским театром», в котором в отличии от привычных танцдрам (к примеру, того же Раду Поклитару) исполнители, среди которых большая часть хореографов, не просто танцуют, но и работают, как драматические артисты, произнося и, разумеется, проживая, авторский текст, объем которого заметно увеличился во второй постановке Ильи Мощицкого «Приглашение на казнь».

Спектакль о «власти, разыгранной рабами», поставленный по роману Владимира Набокова, все так же был соткан из символов и метафор, но отличался от предыдущей работы количеством используемых средств выразительности. Блестящий визуальный ряд, красноречивая хореография (хореограф-постановщик Николай Бойченко), эффектные, интересные мизансцены.

Несмотря на то, что театр продолжали называть «интеллектуально-эстетским», он приобрел некий социальный контекст. «Приглашение» выявило не только режиссерскую глубину, но и позицию - четкую и резкую по отношению к тоталитарному обществу и тирании в любой ее форме.

Приглашение на казнь

Далее «мизантропы» взялись за еще одно произведение, которое также, как и роман Набокова никогда до этого не ставился на украинской сцене - скандальную пьесу Альфреда Жарри «Король Убю», продолжившей диалог о болезненных проявлениях власти. Исследовать ген, сидящий в каждом из нас режиссер решил с помощью приемов «театра жестокости» Антонена Арто. Спектакль стал еще более андеграундным, смелым в форме высказывания и провокационным. Такая себе новая драма от Жарри и Мощицкого. На сцене смешались сатира, стеб, символизм, психологический театр, мета-модерн и панк-рок.

Все говорило о том, что «Мизантроп» развивается в рамках намеченного и заявленного плана - никаких компромиссов, следований каким-либо форматам, чьим-либо ожиданиям и тем более требованиям. При этом изначально одной из целей создателей театра было внедрение на украинскую сцену европейских театральных тенденций. Их новый проект, который будет презентован киевлянам и гостям города уже в конце апреля стал подтверждением твердой концепции коллектива.

Но если режиссеры, работающие в данном жанре пытаются вскрыть память выбранного пространства, предлагая зрителям отыскать ее в себе, то Илья Мощицкий пошел дальше, выбрав в качестве своего главного пространства – темноту. Именно она станет тем «эпицентром» событий, в которую предстоит поместиться не только зрителям, но и актерам.

«Слепота» станет уникальным сценическим опытом, во время которого зрители и актеры будут находиться в равных, некомфортных и непривычных для себя условиях. Одной из важных традиций данного жанра является то, что место диктует свои правила поведения, которые участники должны безоговорочно соблюдать. В случае со «Слепотой» эти правила конкретно ужесточаются. Более того присутствующим в зале предстоит «увидеть» и прожить практически апокалиптические сюжеты. История выживания людей (персонажей) в хаосе неожиданно возникшей слепоты, которая вместе со зрением отобрала у человека систему нравственных ценностей, будет усеяна россыпью тяжелых, практически сюрреалистических сцен.

«Мы очень долго думали с режиссером о том, какими звуковыми средствами стоит пользоваться в этом спектакле. Ведь находясь в полной темноте человечек начинает восполнять недостаток визуального восприятия другими доступными чувствами. Слух – важнейшее из них. Фактически звук на 70% - 80% заменяет зрителю, да и актеру зрение, а значит все те требования, которые режиссер обычно предъявляет сценографу, художнику по костюмам, художнику по свету - в этот раз ложатся на композитора.

Самое главное для меня было создать с помощью звука атмосферу, причем точно так же как к этому обычно стремится режиссер, я всеми способами пытался избежать фальши и неправды в звучании сцен. Мне хотелось добиться ощущения вибрации пространства, вызвать у слушателя (зрителя) определенный дискомфорт, ощущение неуютной, непривычной среды, которая словно впивается в сознание», - говорит композитор Дмитрий Саратский.

Илья Мощицкий же добавляет: «Это, безусловно, эксперимент над самим собой. Такой очень важный и непростой опыт. И решиться на него смогут только смелые люди».

Поэтому, если вы именно такие, приходите 25 апреля в 20:00, 26 апреля в 20:30 или 14 мая в 20:00 в Port creative hub на спектакль, который, возможно, откроет в вас нечто новое.

Фото предоставлены театром Мизантроп

Этот материал опубликован в рамках информационного партнерства с театром Мизантроп