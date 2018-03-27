Праздник театрального искусства. В столице в 26-й раз вручили премию Киевская пектораль

В понедельник, 26 марта, состоялась церемония награждения 26-ой театральной премии Киевская пектораль.

Как сообщает Укрінформ, мероприятие прошло в Киевском драмтеатре на Подоле в преддверии Международного дня театра, который отмечается 27 марта.

© Театр імені І.Я. Франка/Facebook

Лауреатами премии Киевская пектораль-2017 стали:

Лучший драматический спектакль - Жизнь впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра)

Лучший музыкальный спектакль - Богема (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества).

Лучший камерный спектакль - 12 ночь, или что захотите (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра).

Лучшая режиссерская работа - Дмитрий Богомазов, Жизнь впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра)

Лучшая мужская роль - Лев Сомов, за роль Мадам Розы в спектакле Жизни впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра).

Лучшая женская роль - Анжелика Савченко, за роль Патриции Хольман в спектакле Три товарища (Национальный академический драматический театр им.Ивана Франко).

Лучшая мужская роль второго плана - Антон Соловей, за роли Юрасика и Альберта в спектакле Папа, ты меня любил? (Киевский академический театр "Золотые Ворота").

Лучшая женская роль второго плана - Екатерина Кистень, за роль Женщины в спектакле Двое бедных румынов, которые разговаривают на польском (Новый драматический театр на Печерске).

Лучший актерский дебют - Виктория Муштей, за роль Марли в спектакле Бойцовский клуб (Киевский театр "Актер").

Лучший режиссерский дебют - Анна Огий, спектакль Холодная мята (Украинский малый драматический театр).

Сценография - Сергей Маслобойщиков, в спектакле За двумя зайцами (Национальный академический театр оперы и балета Украины им.Т.Г.Шевченко).

Пластическое решение спектакля - Виктор Литвинов, в спектакле За двумя зайцами (Национальный академический театр оперы и балета Украины им.Т.Г.Шевченко).

Музыкальная концепция спектакля - Александр Бегма, в спектаклях Жизнь впереди, 12 ночь, или что захотите (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра) и Призраки (Киевская академическая мастерская театрального искусства "Сузір’я").

Специальная премия - проект Мастерской Николая Рушковского и библиотеки имени Леси Украинки Театр в библиотеке

Премия за весомый вклад в развитие театрального искусства - Лариса Кадочникова

Почетная грамота Верховной Рады За особые заслуги перед украинским народом - художественный руководитель и директор Театра на Подоле Виталий Малахов.

Киевская пектораль – престижная украинская премия в области театрального искусства, основанная в 1992 году Союзом театральных деятелей Украины и Главным управлением культуры города Киева. Первая церемония награждения состоялась 27 марта 1993 года.

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