Porto Franko 2018. Самые важные события международного фестиваля современного искусства

13-17 июня в Ивано-Франковске пройдет очередной Международный фестиваль современного искусства Porto Franko. Насыщенная программа мультидисциплинарного феста предлагает интересные события для ценителей разных видов искусства.

В этом году фестиваль превратит город, в котором традиционно проводится, в воздушный порт. Слоган Porto Franko 2018 – "Порт Франковск - турбина современного искусства Украины".

Торжественное открытие Porto Franko 2018 также будет связано с темой воздуха. В этом году пятидневный фестиваль откроет футуристическая опера Аэрофония, в которой будут задействованы вокалисты Новой оперы (Nova Opera), музыканты и световое шоу. Также в шоу будут использованы звуки авиационных моторов и голоса диспетчеров аэропортов. Специально для Аэрофонии в Ивано-Франковск на днях прибыл «главный хедлайнер фестиваля» украинский самолет Ан-2.

Фото: Porto Franko

События фестиваля этого года традиционно будут проходить на различных площадках по всему городу. Главной локацией в очередной раз станет Дворец Потоцких. Также будут задйствованы городская ратуша, Майдан Шептицкого, Ивано-Франковский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. И. Франко, международный аэропорт Ивано-Франковск, железнодорожный вокзал, завод Промприбор, стадион Рух.

НВ STYLE выбрал лучшие события фестиваля Porto Franko 2018 в разных направлениях:

Театр

Главные театральные «must-see» этого Porto Franko – это спектакли литовских режиссеров Эймунтаса Някрошюса и Оскараса Коршуноваса. Первый везет в Ивано-Франковск спектакль Книга Иова, созданный на основе Ветхого Завета и признанный критиками одной из самых мощных и пронзительных его постановок.

Книга Иова

Коршуновас, который показывал свой спектакль на киевском Гогольfest, покажет гостям фестиваля Чайку по мотивам Антона Чехова. «В Чайке мы вместе ищем возможность максимального привлечения аудитории во все сюжетные линии», - предупреждает Коршуновас.

Две свои новые работы покажет руководитель облтеатра Ростислав Держипильский: экспериментальную постановку Модильяни. Я прошел по мосту, которого не существует, премьера которой прошла совсем недавно, и драму-концерт к 70-й годовщине операции Висла Изгнанные из рая. Реконструкция событий массовой депортации лемков с этнических земель будет проходить в товарном вагоне, следующем по маршруту Ивано-Франковск – Бурштин.

Музыка

События музыкального направления Porto Franko 2018 будут проходить сразу на нескольких локациях - Helicopter Stage во Дворце Потоцких, главной сцене на Площади Ивана Франко, аэропорту Ивано-Франковск и Художественном музее.

На главной сцене (где, кстати, все концерты будут бесплатными) выступят Pianoбой, киевская группа Latexfauna, а также американский проект солиста группы Димна суміш Александра Чемерова - The Gitas. Из иностранных гостей - All The People (Великобритания), Bloom Twins (Великобритания) и J. Bernardt (Бельгия).

Вагоновожатые

На Helicopter Stage можно будет послушать группы ZAPASKA, Оркестр радості і щастя Familia Perkalaba и Вагоновожатые.

Также в течение двух дней австрийская флейтистка Ева Леони Фегерс, продолжая традицию Porto Franko, будет появляться в самых неожиданных местах Ивано-Франковска с собственным перфомансом QUI.

Кино

В кинотеатре Люмьер можно будет посмотреть новые короткометражки украинских режиссеров, лучшие свежие полнометражные фильмы – Стремглав Марины Степанской, Изи Андреа Маньяни и Припутни Аркадия Непиталюка.

Кроме того, в рамках кинопрограммы Porto Franko пройдут показы фильма Аэроград Александра Довженко (1935) и монтажного фильма Документы эпохи (1928).

Визуальная программа

Центральное событие визуальной программы Porto Franko 2018 составит выставка Airport, ее объекты будут расставлены по территории Дворца Потоцких.

В этом году в визуальной программе будут представлены работы девяти художников из трех стран. Среди них тотальная медиа-инсталляция Алины Клейтман (Киев), проект Саши Курмаза (Киев), скульптурная работа в публичном пространстве Жанны Кадыровой (Киев), перформанс Владимира Топия (Львов), медиа-инсталляция Сергея Петлюка (Львов), сочетание реди-мейда и живописи Юрия Боринця (Ивано-Франковск), интервенция в публичное пространство Владимира Кузнецова (Киев), инсталляция художника ОХ (Париж) и сочетание различных медиа в работе художника Brian Fernandes-Halloran (Нью-Йорк).

Фото: Porto Franko

Поэзия

На Helicopter Stage во Дворце Потоцких пройдут события, объединяющие музыку и тексты писателей или поэтов - Поэзофония. К примеру, Юрий Андрухович представит фрагменты своего нового романа Любовники юстиции под музыку группы Сон совы, писатель Владимир Ешкилев и музыкант MANU станут частями совместного перфоманса, а Сергей Жадан приедет со своим экспериментальным проектом Линия Маннергейма.

