Фестивалим у моря. Полная программа Гогольfest’а в Мариуполе

27 апреля в Мариуполе стартует международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства [Startup] Гогольfest. Он продлится до 1 мая и задействует около 10 городских локаций под мероприятия различного направления – театр, музыка, кино.
За пять дней в пространстве города состоится более 100 событий. На мариупольском Гогольfest`е будут представлены девять направлений, среди которых театральная и музыкальная программы, различные перфомансы, кино, визуальное и литературное искусство.
Ранее был объявлен музыкальный лайн-ап фестиваля: на приморскую сцену подымутся Kadebostany (Швейцария), OY Sound System, ДахаБраха и Dakh Daughters, а также Один в каное, Tik Tu, Алина Орлова, Хамерман Знищує Віруси, Курган и Агрегат.
Кроме того, специально для Мариуполя сформирована театральная программа из самых ярких представителей украинского арт-пространства. Свои постановки покажут театры Practicum, Мизантроп, Публицист, Дикий театр, а также вдохновитель фестиваля Влад Троицкий.
Полная программа [Startup] Гогольfest в Мариуполе:
Central Stage – Городской сад
27 апреля
OPEN Show (21:00)
DakhDaughters (21:30)
28 апреля
Slow Action (18:00)
Tik Tu (19:30)
Alina Orlova (21:00)
29 апреля
Sinoptik (18:00)
ЦеЩо (19:30)
Kadebostany (21:00)
30 апреля
Один в Каное (19:30)
Pianoбой (21:00)
1 мая
OYSoundSystem (18:00)
Vivienne Mort (19:30)
DakhaBrakha (21:00)
Ночная музыкальная сцена - Городская водная станция
27 апреля
Avanihura (23:00)
Earls (00:00)
The Outland (01:00)
Incomer (02:00)
28 апреля
The Illusion (23:00)
Голос та Барабани (00:00)
Хамерман Знищує Віруси (01:00)
StroOm (02:00)
29 апреля
Me'elron (23:00)
The Nextone (00:00)
Weed and Dolphins (01:00)
Курган и Агрегат (02:00)
30 апреля
Ganna Baby (23:00)
Ocean Bloom (00:00)
НастяЗникає (01:00)
Zagreb (02:00)
Ціаністий Кафель (03:00)
Банка Зранку (04:00)
Театр
ДК Український дім
30 апреля
Кинетический спектакль «...але вітер...» (19:00)
1 мая
Современная опера IYOV (19:00)
ДК Молодежный (большая сцена)
27 апреля
Мой дед копал. Мой отец копал. А я не буду (19:00)
28 апреля
Король Убю (18:00)
29 апреля
GIL KERER DANCE GROUP (Израиль, 18:00)
30 апреля
Ресторан "Украина" (17:00)
1 мая
Виталик (17:00)
ДК Молодежный (малая сцена)
27 апреля
Иммерсивный проект DK TRIP (17:00)
28 апреля
Красная свадьба (14:00)
Красная свадьба (17:00)
29 апреля
Кінець удавання 2.0 (17:00)
30 апреля
День независимости(14:00)
1 мая
Буна (14:00)
Платформа ТЮ
28 апреля
Собача Будка (19:00)
30 апреля
KLIM Slow Art Set (15:00)
Сцена Кукольного театра
1 мая
Украино-польский исторический спектакль Ми є (17:00)
Детская программа - Кукольный театр
28 апреля
Кот, который гуляет сам по себе (11:00)
Кот, который гуляет сам по себе (17:00)
29 апреля
Алиса в Зазеркалье (11:00)
Алиса в Зазеркалье (17:00)
30 апреля
Цветные игры (11:00, для детей от 0 до 3 лет)
Цветные игры (17:00)
1 мая
30 мин чтобы спасти мир (11:00)
Кино - Кинотеатр Победа
28 апреля
Завтра (12:00)
Инфоголик (14:00)
Made in Lviv (16:00)
Школа №3 (19:30)
Уровень черного (21:00)
29 апреля
Мальчик-фантом (12:00)
Экспедиция (16:20, кино-хеппенинг)
Стремглав (18:00)
Альманах Контуры (21:00)
30 апреля
Современное украинское кино (документальное кино, 14:00)
Современное украинское кино (игровое кино, 15:30)
Современное украинское кино (документальное кино, 19:00)
Современное украинское кино (игровое кино, 21:00)
1 мая
Мы лучшие (12:00)
Молли Мун и волшебный учебник гипноза (14:00)
Награждение (Современное украинское кино, 16:00)
Припутни (18:00)
ГогольДок (20:00)
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