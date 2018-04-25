Фестивалим у моря. Полная программа Гогольfest’а в Мариуполе

27 апреля в Мариуполе стартует международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства [Startup] Гогольfest. Он продлится до 1 мая и задействует около 10 городских локаций под мероприятия различного направления – театр, музыка, кино.

За пять дней в пространстве города состоится более 100 событий. На мариупольском Гогольfest`е будут представлены девять направлений, среди которых театральная и музыкальная программы, различные перфомансы, кино, визуальное и литературное искусство.

Ранее был объявлен музыкальный лайн-ап фестиваля: на приморскую сцену подымутся Kadebostany (Швейцария), OY Sound System, ДахаБраха и Dakh Daughters, а также Один в каное, Tik Tu, Алина Орлова, Хамерман Знищує Віруси, Курган и Агрегат.

Кроме того, специально для Мариуполя сформирована театральная программа из самых ярких представителей украинского арт-пространства. Свои постановки покажут театры Practicum, Мизантроп, Публицист, Дикий театр, а также вдохновитель фестиваля Влад Троицкий.

Полная программа [Startup] Гогольfest в Мариуполе:

Central Stage – Городской сад

Kadebostany

27 апреля

OPEN Show (21:00)

DakhDaughters (21:30)

28 апреля

Slow Action (18:00)

Tik Tu (19:30)

Alina Orlova (21:00)

29 апреля

Sinoptik (18:00)

ЦеЩо (19:30)

Kadebostany (21:00)

30 апреля

Один в Каное (19:30)

Pianoбой (21:00)

1 мая

OYSoundSystem (18:00)

Vivienne Mort (19:30)

DakhaBrakha (21:00)

Ночная музыкальная сцена - Городская водная станция

Курган и Агрегат

27 апреля

Avanihura (23:00)

Earls (00:00)

The Outland (01:00)

Incomer (02:00)

28 апреля

The Illusion (23:00)

Голос та Барабани (00:00)

Хамерман Знищує Віруси (01:00)

StroOm (02:00)

29 апреля

Me'elron (23:00)

The Nextone (00:00)

Weed and Dolphins (01:00)

Курган и Агрегат (02:00)

30 апреля

Ganna Baby (23:00)

Ocean Bloom (00:00)

НастяЗникає (01:00)

Zagreb (02:00)

Ціаністий Кафель (03:00)

Банка Зранку (04:00)

Театр

Спектаклб Виталик

ДК Український дім

30 апреля

Кинетический спектакль «...але вітер...» (19:00)

1 мая

Современная опера IYOV (19:00)

ДК Молодежный (большая сцена)

27 апреля

Мой дед копал. Мой отец копал. А я не буду (19:00)

28 апреля

Король Убю (18:00)

29 апреля

GIL KERER DANCE GROUP (Израиль, 18:00)

30 апреля

Ресторан "Украина" (17:00)

1 мая

Виталик (17:00)

ДК Молодежный (малая сцена)

27 апреля

Иммерсивный проект DK TRIP (17:00)

28 апреля

Красная свадьба (14:00)

Красная свадьба (17:00)

29 апреля

Кінець удавання 2.0 (17:00)

30 апреля

День независимости(14:00)

1 мая

Буна (14:00)

Платформа ТЮ

28 апреля

Собача Будка (19:00)

30 апреля

KLIM Slow Art Set (15:00)

Сцена Кукольного театра

1 мая

Украино-польский исторический спектакль Ми є (17:00)

Детская программа - Кукольный театр

28 апреля

Кот, который гуляет сам по себе (11:00)

Кот, который гуляет сам по себе (17:00)

29 апреля

Алиса в Зазеркалье (11:00)

Алиса в Зазеркалье (17:00)

30 апреля

Цветные игры (11:00, для детей от 0 до 3 лет)

Цветные игры (17:00)

1 мая

30 мин чтобы спасти мир (11:00)

Кино - Кинотеатр Победа

Кадр из фильма Уровень черного

28 апреля

Завтра (12:00)

Инфоголик (14:00)

Made in Lviv (16:00)

Школа №3 (19:30)

Уровень черного (21:00)

29 апреля

Мальчик-фантом (12:00)

Экспедиция (16:20, кино-хеппенинг)

Стремглав (18:00)

Альманах Контуры (21:00)

30 апреля

Современное украинское кино (документальное кино, 14:00)

Современное украинское кино (игровое кино, 15:30)

Современное украинское кино (документальное кино, 19:00)

Современное украинское кино (игровое кино, 21:00)

1 мая

Мы лучшие (12:00)

Молли Мун и волшебный учебник гипноза (14:00)

Награждение (Современное украинское кино, 16:00)

Припутни (18:00)

ГогольДок (20:00)

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