Пленники идентичности. В Киеве прошли премьеры спектакля Заложники по Дэвиду Эдгару

6-8 октября в Киеве, в Мистецьком арсенале, прошли премьерные показы спектакля Заложники по пьесе знакового британского драматурга Дэвида Эдгара Pentecost.

Пьеса Pentecost впервые была поставлена Королевской Шекспировской компанией, а затем начала путешествие по сценам Америки, Австралий, Швеции, Эстонии, Болгарии и Албании. В 1994 году она была признана Лучшей пьесой года в Британии.

В Украине постановкой произведения Эдгара в 2017 году - после выхода украинского перевода пьесы в Издательстве Анетты Антоненко - занялась театральная лаборатория Мистецького арсенала Второй этаж и режиссер-постановщица Ольга Данилюк.

В прошлом году, в конце декабря, Ольга Данилюк и лаборатория Второй этаж представили зрителям спектакль Письма неизвестному другу из Нью-Йорка, которая рассказывала истории 14 подростков из поселка рядом с линией разграничения на Донбассе.

Новая работа театральной лаборатории касается не менее болезненных, и даже связанных с предыдущей постановкой, тем: национальной идентичности, ценности культурного наследия, кризиса европейского единства и миграционного кризиса.

Пьеса на два акта рассказывает о найденной в заброшенной церкви, которая за годы своей истории постоянно меняла владельцев и назначение, старинной фреске. Находка похожа на работу мастера эпохи Ренессанса Джотто, однако по своей датировке может оказаться даже старше работы известного живописца. В борьбу за ценную на первый взгляд находку включаются различные институты неопределенной страны Восточной Европы, в которой и находится церковь. Местная исследовательница, ученый из Великобритании, коррумпированный искусствовед, служители различных религий, министр и судья решают судьбу фрески, а с ней и истории маленькой страны. Однако борьбу за прошлое и будущее прерывают десятки беженцев, которые захватывают заброшенную церковь, а вместе с ней берут в заложники ученых и древнюю фреску.

Чем завершится история? Какие западные ценности победят на этот раз? Точкой сюжета спектакля является инсталляция Финал, установленная в соседнем зале.

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