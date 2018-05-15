Набукко без звука. Национальная опера Украины присоединилась к проекту "Коли тиша заговорила"

В минувшие выходные во время оперы Набукко на сцене Национальной оперы Украины на две минуты исчез звук. На глазах ошеломленной публики артисты хора продолжали петь, оркестр играл, но без единого звука.

Таким образом Национальная опера присоединилась к проекту "Коли тиша заговорила", посвященному людям, которые теряют слух. Эксперимент стал новаторским не только для Украины, но и для всей Европы.

Опера Набукко, одна из самых известных в творческом наследии Джузеппе Верди, традиционно открывается увертюрой, после которой на сцене появляется хор. Но на этот раз хор и оркестр исполняли свои партии без единого звука в течение двух минут. После такого необычного выступления удивленная публика услышала обращение организатора проекта, общественной организации Відчуй.

"Дамы и господа! Только что вы слышали тишину. Не волнуйтесь, пожалуйста, меньше чем через минуту мир музыки вернется, и вы увидите оперу Набукко в привычной для вас постановке. Вы слышали тишину, потому что каждый десятый в этом зале, возможно, теряет слух и не догадывается об этом. Вы слышали тишину, потому что более 3 миллионов украинцев имеют проблемы со слухом и не могут найти в себе силы об этом говорить…". Заканчивалось обращение призывом проверить свой слух и поддержать людей, которые теряют слух.

Национальная опера Украины впервые за всю свою историю решилась на такой эксперимент

"Многие люди, у которых проблемы со слухом, не готовы это признать. Не готовы использовать слуховой аппарат, не готовы вернуть себе возможность слышать. Я надеюсь, что после сегодняшнего вечера, когда со зрителями говорила тишина, кто-то все же решится на это, - отметил основатель организации Відчуй Андрей Пышный. - Когда человек теряет зрение, это отгораживает его от предметов, когда же человек теряет слух, это отгораживает его от людей. Перформанс, который мы сегодня устроили, призван разрушать эти барьеры".

Проект Тиха опера был реализован организацией Відчуй вместе с Национальной оперой Украины, которая впервые за всю свою историю решилась на такой эксперимент.

"Сегодня более полутора тысяч гостей в зале стали не просто наблюдателями, они были участниками спектакля, — рассказывает генеральный директор-художественный руководитель Национальной Опери Петр Чупрына. - Впервые в опере мы говорим со зрителем на языке искусства о важной социальной проблеме - потере слуха. Понимая всю важность этого вопроса, сто актеров Национальной оперы присоединились к проекту без сомнений".

Потеря слуха - распространенная проблема не только в Украине. По оценкам Всемирной организации охраны здоровья, в мире насчитывается более 466 миллионов людей с инвалидностью по слуху и до 2050 года это число может вырасти до 900 миллионов. При этом врачи уверяют, что в 60% случаев потери слуха можно избежать, если вовремя поставить диагноз.

На основе проекта Тиха опера организаторы создадут социальный ролик, который презентуют до конца мая 2018 года.

В апреле этого года в рамках проекта Коли тиша заговорила 33 известных украинца снялись в фотопроекте по популяризации жестового языка.

NV.ua - информационный партнер проекта "Коли тиша заговорила"