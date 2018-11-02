История преследования Олега Сенцова на сцене театра. Шесть причин пойти на спектакль Burning Doors в Киеве

6 и 7 ноября в Театре имени Франко (Киев) Белорусский свободный театр покажет спектакль Burning Doors, который рассказывает истории трех политзаключенных - людей искусства, которые за свои взгляды оказались в российских тюрьмах: украинского кинорежиссера Олега Сенцова и российской активистки Марии Алехиной и российского художника Петра Павленского.

Спектакль Burning Doors Белорусский свободный театр, который сейчас базируется в Лондоне, впервые показал осенью 2016 года. С тех пор по всему миру вместе с показами спектакля была развернута кампания за освобождение политзаключенных и, в частности, Олега Сенцова - незаконно задержанного в Крыму и осужденного российским судом украинского режиссера, который до сих пор находится за решеткой в ​​России.

НВ STYLE называет шесть причин, почему следует прийти на премьеру спектакля Burning Doors в Киеве:

1. Увидеть спектакль мирового уровня, отмеченный международными критиками

Культурная ценность спектакля была признана мировыми СМИ и влиятельными театральными критиками. Так, газета The New York Times назвала Burning Doors третьим крупнейшим театральным событием 2017 года.

Журнал Vanity Fair внес Burning Doors в A-List - список спектаклей, которые следует посмотреть в первую очередь.

Спектакль получил наивысшую оценку - пять звезд - от большинства влиятельных британских критиков и изданий. "Ни одна британская театральная компания не может внести такого уровня интеллектуальной, эмоциональной и политической интенсивности в свои постановки. Белорусский свободный театр и Горящие двери - потрясающие", - пишет Кеол Уодис из Reviews Gate.

2. Привлечь внимание к судьбе Олега Сенцова и всех политзаключенных

Показы спектакля по всему миру всегда интегрированы с глобальной акцией #SaveOlegSentsov, которая требует освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера крымского происхождения. Сам же Олег Сенцов, напомним, 14 апреля объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Голодовка Сенцова продолжалась 145 дней, и завершилась после того, как ему угрожали начать принудительное кормление. За месяцы протеста режиссер похудел на около 20 кг и сильно подорвал свое здоровье, однако не добился выполнения своего требования. Поэтому этот спектакль не только о Сенцове, Алехиной, Павленском, а обо всех заключенных Кремля, которые решились противостоять ему.

3. Стать свидетелем второй совместной работы Белорусского свободного театра и группы Бумбокс

Это вторая совместная работа Белорусского свободного театра и Бумбокса. Первой в октябре 2015 года, была акция I'm with the Banned - Staging a Revolution (Я с запрещенными) в Лондоне. Это был концерт солидарности, в котором приняли участие Дэвид Гилмор, Джереми Айронс, Pussy Riot, Brutto, Бумбокс и другие мировые исполнители.

В спектакле Burning Doors барабанщик Бумбокс Александр Люлякин выступил в качестве композитора. Ему помогал британский саунд-дизайнер Ричард Хаммартан. «Творческая группа была в восторге от профессионализма Александра - он покорил всех своим отношением к работе. Нам понадобилось всего несколько дней на то, чтобы сделать работу, на которую большинству музыкантов понадобились бы недели», - вспоминает о работе с Люлякиным режиссер спектакля Николай Халезин.

4. Возможность помочь семьям политзаключенным

Покупая билет на Burning Doors мы можем не только увидеть признанный во всем мире спектакль, но и лично помочь семьям политзаключенных. Ведь вся прибыль от продажи билетов будет передана семьям политзаключенных.

5. Помочь попасть на спектакль другим

Все желающие могут также «подвесить» билет на спектакль Burning Doors для другого человека. Как рассказала инициатор глобальной акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук, вся прибыль от показа будет передана семьям политзаключенных, поэтому людям, которые хотели бы поддержать семьи, но не могут прийти на спектакль, организаторы предлагают участвовать в благотворительной акции Подвесь билет. На странице SaveOlegSentsov (https://www.facebook.com/SaveSentsov) есть ссылка на специальный ивент, где загружена часть билетов. Все купленные билеты в рамках этой акции будут переданы родным политзаключенных и волонтерам.

6. Повод для дискуссии о совместном будущем

Белорусский свободный театр считает главной целью своего представления Burning Doors - привлечь внимание к политическим преследованиям в 21-м веке, показать их жестокость и неприемлемость. «Этот спектакль несет мощную угрозу для кремлевского режима и для несправедливости, в том числе и в Украине также, в любой стране, которая решит стать авторитарной», - говорит Андрей Хлывнюк.

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