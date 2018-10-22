Это наш украинский Ганди. Андрей Хлывнюк о спектакле Burning Doors и важности борьбы за Олега Сенцова

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк в эфире программы Новий ранок на Радио НВ рассказал о спектакле Белорусского свободного театра Burning Doors, которая повествует историю преследования российскими властями украинского режиссера Олега Сенцова, художника-акциониста Петра Павленского и активистки Pussy Riot Марии Алехиной. Показы Burning Doors пройдут в Киеве 6 и 7 ноября.

«Спектакль Burning Doors стал мировым бестселлером. New York Times назвала его третим крупнейшим театральным событием 2017 года. Спектакль, получивший пять звезд от Reviews Gate. British Theatre Guide написали: "Они отражают наименее привлекательные стороны жизни по ту сторону бывшего "железного занавеса". Это спектакль, который гремит в мире. Сейчас они в Австралии, а 6 и 7 ноября 2018 будут в Киеве. Это фантастическая штука. Представьте себе: космический театральный успех спектакля с украинским контекстом, представления об украинце, где главная часть, кульминация этого спектакля как раз посвящена Сенцову и допросам его и прочему. И как актеры это показали своими телами. То есть это не просто разговор, не просто диалоги, это физически показано актерами. И поверьте, они вас не оставят равнодушными».

«Это была моя мечта и дело чести: привезти в Украину спектакль об Украине. Главной темой этого спектакля является невозможность политического крепостничества в 21 веке. Главным лицом является Олег Сенцов. И акции, которые после этого спектакля проходят во всех странах без исключения, это акции в поддержку украинских политзаключенных с единственной целью - вернуть их домой».

«Я был на нескольких разговорах после спектакля, когда аудитория не покидает зал, и люди иногда спрашивают: "Как удалось вам придумать такую крутую историю? Насколько талантливые вы люди - режиссеры и продюсеры!" И когда они узнают, что это правда, это то, что происходит, это действительно художественное переосмысление фактов 2014 года - это шокирует людей».

Фото: БСТ

«Сенцов - это наш сегодняшний украинский Ганди, это наш сегодняшний Вацлав Гавел. В мире это прекрасно понимают. Его личность уже имеет очень серьезную медийность. Некоторые из тех, кто думает, что все так сойдет, и можно это замолчать, они как раз на этом примере поймут, что такое медийная дубинка. Я очень благодарен таким крутым и неравнодушным людям, которые не являются этническими украинцами или гражданами нашей страны, но которым не безразличны справедливость и судьба всех нас».

«Этот спектакль не несет ни национальной, ни какой-либо другой правой символики. Это художественное произведение, в основе которого есть реальные судьбы реальных людей и реальная ситуация с 2014 и вплоть до сегодняшнего дня. Потому что эта ситуация продолжается, и пока не на свободе наши люди, пока война эта не закончилась, к сожалению. Но я хотел бы подчеркнуть, что это не усталость, не попытка вас "нагрузиты". Нет. Вы идете на мировой успех, на безоговорочный суперхит. Да, там есть социальная составляющая, она значима, очень серьезная, но прежде всего - это художественное театральное представление, которое захватывает».

«В этом спектакле участвует непосредственно одна из участниц Pussy Riot, которая отсидела за свою акцию. Представьте себе: акция длилась 30 секунд, а получила она за это несколько лет тюрьмы. И она лично сама рассказывает свою историю. Это шокирует».

Фото: БСТ

«Для России никакой опасности в этом спектакле нет. Ни для России, ни для россиян. Этот спектакль несет мощную угрозу для кремлевского режима и для несправедливости, в том числе и в Украине также. В любой стране, которая решит стать авторитарной. Я очень счастлив, что на сегодняшний день такой проблемы мы с вами не имеем и воспринимаем, как данность, эти свободы. Я захочу поднять любую политическую тему, и никакой проблемы в этом не будет, не придет КГБ, не арестуют нас и не закроют эту станцию. Вот за это в принципе все нормальные либералы и борются. Потом что, прежде всего, это личная свобода и свобода слова. И спектакль как раз об этом».

«Я для себя понял уже несколько лет назад, что просто жить для себя, заниматься бизнес as usual, как говорят американцы, уже не в силах. И если каждый из нас может что-то немного изменить в своей сфере, что-то сказать и это услышат люди, и мир станет хотя бы на маленькую частичку лучше, то это супер, это очень правильно. И стыдиться этого не следует. Я часто слышу: «А что, песни кончились? Все уже: пошла соцработа, политика?» Но, люди, представьте себе, это реальность. Если мы ее будем игнорировать, боясь отзывов не таких, как мы ожидали, то ничего не изменится».

«Кроме представления и акции в поддержку, которые уже состоялись, на сегодняшний день готовится к выходу документальное кино, которое мы вместе сняли с Международной ассоциацией журналистов. Кино будет называться Return Ticket, оно также, по большому счету, посвящено Сенцову и нашим ребятам в плену».

Фото: БСТ

«Мы все вместе, мы одно целое, у нас есть общие какие-то приоритеты, один из которых очень простой и важный - свобода, за которую и сейчас, сегодня и вчера отдают жизнь наши солдаты и гражданские. И поэтому каждый новый день для меня, каждое новое интервью, в котором я говорю об этой проблеме, это прайм-тайм. И "впрягаюсь" я сюда на 100%, потому что это то, чего бы я хотел, если бы оказался на месте этого человека. А я, и вы могли бы, это могло произойти. И, оказавшись за свои взгляды за решеткой, мне бы очень хотелось, чтобы обо мне не забыли. Чтобы обо мне говорили и говорили громко, не думая о том, сколько стоят эти три минуты этого эфирного времени, потому что человеческая жизнь гораздо дороже, особенно тех людей, у которых есть смелость».

«Акции Save или Free Oleg Sentsov продолжаются уже не один месяц. И я не хочу сказать, что устал, но уже привык к тому, что мы кричим из всех медиа возможных и доступных нам об этой проблеме в мире на двух континентах. И если вы хотите помочь, но не знаете, как это сделать - получите огромный кайф от супер крутого представления и поддержите семьи политических пленников. Если вы не можете быть в эти даты там, и хотите подвесить билет - можно это сделать. Это просто фантастический спектакль, свидетелем которого я был неоднократно, и еще раз с удовольствием пойду. Итак, 6 и 7 ноября, Театр имени Ивана Франко, BFТ Theatre, Burning Doors».

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