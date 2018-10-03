История Олега Сенцова под музыку Бумбокс. Белорусский театр покажет в Киеве спектакль о политических преследованиях

6 и 7 ноября в киевском театре имени Франко Белорусский свободный театр покажет спектакль Burning Doors, который рассказывает истории трех людей искусства, оказавшихся в российских тюрьмах - украинского кинорежиссера Олега Сенцова и двух россиян: активистки Марии Алехиной и художника Петра Павленского.

Белорусский свободный театр начал мировые гастроли спектакля Burning Doors, главная цель которого - привлечь внимание к политическим преследованиям в 21-м веке, - осенью 2016 года. С тех пор по всему миру вместе с показами спектакля была развернута общественная кампания за освобождение политзаключенных и, в частности, незаконно задержанного в Крыму и осужденного российским судом Олега Сенцова.

Фото: БСТ

Культурная ценность спектакля была признана мировыми СМИ и влиятельными театральными критиками. Так, газета The New York Times назвала Burning Doors третьим крупнейшим театральным событием 2017 года.

Фото: БСТ

Инициатор показа спектакля Burning Doors в Киеве - лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк. Также в спектакле будет звучать музыка Бумбокса. "Представление о свободе и здравом смысле, которое всколыхнуло мир! Актеры и режиссер без преувеличений выкладываются целиком и полностью", - рассказывает о спектакле Хлывнюк, который сотрудничает с БВТ с 2015 года.

Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Прибыль от продажи билетов будет передана семьям политзаключенных.

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