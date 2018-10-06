Продано! Картина Бэнкси с красным шариком в руке девушки "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов

Картина Бэнкси "Девушка с красным воздушным шариком" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали за миллион фунтов на лондонском аукционе Sotheby's, сообщает Skynews.
Изображение девушки нарисовано баллончиком и акриловыми красками. Это одна из наиболее известных работ Бэнкси.
В картине был спрятан шредер. Как только ведущий на аукционе стукнул молоточком по столу и объявил картину Бэнкси проданной за миллион фунтов, шредер порезал ее на тонкие полоски.
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