На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Продано! Картина Бэнкси с красным шариком в руке девушки "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Инсценировка картины Бэнкси на Парламентской Площади в Лондоне в 2014 году

Инсценировка картины Бэнкси на Парламентской Площади в Лондоне в 2014 году

Картина Бэнкси "Девушка с красным воздушным шариком" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали за миллион фунтов на лондонском аукционе Sotheby's, сообщает Skynews.

Изображение девушки нарисовано баллончиком и акриловыми красками. Это одна из наиболее известных работ Бэнкси.

В картине был спрятан шредер. Как только ведущий на аукционе стукнул молоточком по столу и объявил картину Бэнкси проданной за миллион фунтов, шредер порезал ее на тонкие полоски.

View this post on Instagram

Going, going, gone...

A post shared by Banksy (@banksy) on

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове