Продано! Картина Бэнкси с красным шариком в руке девушки "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов

Инсценировка картины Бэнкси на Парламентской Площади в Лондоне в 2014 году

Картина Бэнкси "Девушка с красным воздушным шариком" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали за миллион фунтов на лондонском аукционе Sotheby's, сообщает Skynews.

Изображение девушки нарисовано баллончиком и акриловыми красками. Это одна из наиболее известных работ Бэнкси.

В картине был спрятан шредер. Как только ведущий на аукционе стукнул молоточком по столу и объявил картину Бэнкси проданной за миллион фунтов, шредер порезал ее на тонкие полоски.

View this post on Instagram Going, going, gone... A post shared by Banksy (@banksy) on Oct 5, 2018 at 6:45 pm PDT

Смотрите также