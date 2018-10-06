На случай аукциона. Бэнкси выложил видео установки шредера в рамку собственной картины

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram видео о подготовке к уничтожению картины "Девочка с красным воздушным шариком".

"Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину. На случай, если ее когда-либо выставят на аукцион", – написал в титрах художник.

В подписи к посту Бэнкси указал цитату Пикассо: "Стремление к уничтожению также является творческим побуждением".

В видео автор показал установку шредера в раму картины и продемонстрировал работу механизма после продажи картины за 1,04 миллиона фунтов.

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Ранее сообщалось, что картина Бэнкси "Девочка с красным воздушным шариком" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали за миллион фунтов на лондонском аукционе Sotheby's.