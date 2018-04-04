Знаменитый украинский пианист Алексей Ботвинов – о работе в Ла Скала и о своем решении не уезжать из страны

Алексей Ботвинов - всемирно известный украинский пианист, народный артист Украины, считается одним из лучших в мире исполнителей музыки Рахманинова. Имеет широкий репертуар, в который входят более 30 концертов для фортепиано с оркестром, с успехом гастролировал более чем в 40 странах.

Исполнил на сцене 311 раз Гольдберг-вариации Баха, был приглашен с этим проектом в Ла Скала, став первым в современной истории Украины отечественным пианист, который стал руководителем и исполнителем музыкальной части этой самой знаменитой оперы мира.

Алексей Ботвинов также - инициатор и президент фестиваля Odessa Classics, фестиваля, который пройдет в Одессе в июне этого года.

Недавно он приехал в Киев на несколько дней и пришел в студию Радио НВ.

О Гольдберг-вариациях Баха и опере Ла Скала

Приглашение в Ла Скала - это действительно, наверное, одно из самых знаковых достижений в моей профессиональной деятельности. Я принимаю участие в проекте Гольдберг-вариации Баха уже 22 года. Я познакомился [с его вдохновителем] в городе Дюссельдорфе после того как я 22 года назад стал победителем фортепианного конкурса. Тогда швейцарский хореограф Хайнц Шперли был там руководителем балета и как раз поставил этот спектакль, который стал сенсацией и очень большим прорывом. За эти годы он уже стал классикой современного балета. [Гольдберг-вариации Баха - сочетание классического концерта и современного балета, под музыку пианиста танцуют сразу 35 исполнителей - ред.] И он пригласил меня в этот проект, это был один из самых больших вызовов в моей творческой карьере, потому что это очень непросто. Само произведение Баха огромное, оно идет полтора часа без перерыва. Оно сложно не только технически, но очень сложно и философски, и музыкально.

За эти годы эта музыка уже стала частью моей ДНК, да. Так получилось, что во многом благодаря именно этому проекту я стал тем пианистом, который больше всего в мире его играл на сцене, больше 300 раз, уже 311. Я считаю каждый концерт, потому что это действительно особое произведение, культовое, как сейчас принято говорить. И после этого история этого проекта развивалась замечательно, это было с берлинским балетом, с цюрихским балетом, страсбургским балетом. И было очень много гастролей, почти в 30 странах мира с огромным успехом. Но вот сейчас, то что меня с этим проектом пригласила Ла Скала - это его пиковая точка.

Это самый знаменитый театр и действительно балетная труппа феноменальная, и сцена, и все остальное самое лучшее в мире.

Первый спектакль в Ла Скала - это было очень волнительно, потому что когда выходишь и перед тобой этот более чем двухтысячный зал и ты знаешь, кто перед тобой шел этим путем - это очень-очень волнительно. Все знают, что очень требовательная публика. Если нравится - это восторженный прием, если чуть-чуть что-то не то - сразу начинаются крики "Буу" и…

Это особенное место. Во-первых, конечно, энергетика, ты это чувствуешь на каждом шагу, а акустика просто феноменальная, честно говоря, я такой акустики нигде не видел, это какое-то чудо. Театр построен даже не в 19-м, в конце 18 века, беспрецедентно гигантский театр на то время на 2200 мест и акустика такая, что можно играть совсем тончайшим пианиссимо на сцене или в оркестровой яме и будет слышно везде, в самом последнем ряду галерки как будто это происходит перед тобой. То есть, это какое-то невероятное чудо.

Это действительно так, это храм музыки, храм искусства. И город, и люди, которые там работают, они это понимают.

Я живу в Украине, я принял четкое решение не уезжать из страны, хотя таких возможностей очень много, постоянно есть.

Я очень хочу сделать что-то для культуры в нашей стране. Я вижу, что обществу это очень нужно. Если говорить об элитах, то, конечно, хочется большего взаимопонимания в этом смысле.

[Я очень часто живу за пределами Украины], но дом и семья - в Одессе, я думаю, это не изменится, потому что есть ощущение, что не зря я здесь родился и то, что здесь делаешь, происходит не зря, что это очень важно. Да, конечно, продолжается гастрольная деятельность, активная, чаще всего в разъездах, но основной жизненный проект сейчас - это, конечно же, фестиваль Odessa Classics.

Моя мечта - сделать это фестивалем, который был бы знаковым не только для Одессы, но и для страны, чтобы он был аналогичным по весу зальцбургскому фестивалю, чтобы это был главный фестиваль как минимум в Восточной Европе.

И когда я озвучивал такие амбициозные планы, в начале на меня смотрели немножко так (смеется). Но, тем не менее, то, что будет происходить в июне в Одессе с первого по десятое число - это предмет гордости всей нашей команды, потому что программа фестиваля уже абсолютно не уступает никакому международному фестивалю классической музыки. Ни зальцбургскому, ни лондонскому, ни люцернскому и т.д. У нас будут самые топ-звезды, причем наши артисты, которых мы приглашаем, и это принципиальная позиция, находятся в расцвете своей карьеры.

О самых запоминающихся в жизни концертах

Их было очень много. Вот сейчас серия концертов в Ла Скала, конечно, запомнилась мне и наверняка запомнится на всю жизнь.

Мои первые выступления с видеопроектами, наверное, самое яркое из них было в Киеве на Софиевской площади в 2009 году, это было совершенно незабываемое ощущение у меня и, надеюсь, у зрителей.

Действительно, очень много концертов, которые остались навсегда в памяти. Например, концерт в Тайпее, видео с которого Элегия Рахманинова стало хитом в YouТube, по-моему, 250 тысяч просмотров.

Так вот после этого концерта весь двухтысячный зал выстроился в очередь за автографами, это все продолжалось больше часа. Конечно, это большое счастье, когда ты можешь ездить по миру и делиться своим искусством. Но самое большое счастье - когда ты можешь делать что-то для своей страны, потому что здесь это очень-очень востребовано и сейчас в наше непростое время, я уверен, что это нужно как никогда.

О любви к музыке

Мне кажется, что это большое счастье, когда человек занимается тем, что он любит в жизни. Действительно для меня это, я очень-очень много работаю, наверное, чересчур много работаю, это действительно так. Но я очень люблю музыку, я очень люблю, когда вижу результаты, во-первых, воздействие моей музыки на людей.

Во-вторых, мне очень нравится сейчас уже и создавать, то есть, привозить каких-то гениальных лучших музыкантов в Одессу, когда я просто сижу в зале, вижу счастье на лицах зрителей, меня это наполняет огромным счастьем. То есть, я не просто верю, я знаю огромную силу классической музыки, насколько она важна для общества, мне очень нравится пытаться таким образом как-то изменять климат в нашем обществе.

Итальянская пресса о Ботвинове

L'Oca Critica: "Исполнение Алексея Ботвинова подобно белой магии, вызывающее одну за другой балетные картины. Любое сомнение в возможности создания балета на геометрической возвышенной в лабиринт музыке Баха исчезают, настолько чувствуется владение пианистом Баховской партитурой".

Volcano Statele: "Украинский пианист Алексей Ботвинов знаменит тем, что исполнил Гольдберг-вариации Баха более чем 300 раз, в том числе в балетной постановке Шперли, начиная с 1993 года. Исполнение Ботвинова действительно безупречно, кажется, что его контрапункты, синкопы и трели перемещаются в ноги танцоров по невидимой связывающей их нити".

Sipario: "Идея Шперли основывается на обволакивающей музыке Баха, мечтательная поэзия балета выступает как роса на идеальной музыкальной структуре, уверенно создаваемая рукой маэстро Ботвинова".

Фото предоставлены пресс-службой Алексея Ботвинова

Читайте также: Бороться нужно не с коммунистическими символами, а с тоталитарным мышлением. Александр Ройтбурд — о конфликте интересов и будущем одесского музея