Журнал Rolling Stone представил топ-100 лучших песен XXI века

Редакция журнала Rolling Stone составила список из 100 лучших песен XXI века. Перечень сформирован на основе оценок артистов, продюсеров, музыкальных критиков и других экспертов индустрии.

Первое место в рейтинге 100 величайших композиций XXI века досталось хиту Бейонсе и JAY-Z – Crazy in Love. Выпущенный в 2003 году, трек стал главным синглом альбома Crazy in Love и долго держался в мировых музыкальных чартах.

Второе место занимает песня Paper Planes певицы M.I.A, а замыкает тройку лидеров композиция Seven Nation Army группы The White Stripes.

В топ-100 лучших песен последних 18 лет также вошли треки таких исполнителей, как Адель, Мадонна, Дэвид Боуи, Кендрик Ламар, Эминем, Кайли Миноуг, Radiohead, Daft Punk, Green Day, 50 Cent, Гвен Стефани, Джастин Бибер, Канье Уэст, Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, Леди Гага, Дрейк и многие другие. С полным списком песен можно ознакомиться на сайте журнала.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Beyonce feat. Jay-Z – Crazy in Love

M.I.A. – Paper Planes

The White Stripes – Seven Nation Army

Outkast – Hey Ya!

Jay-Z – 99 Problems

Yeah Yeah Yeahs – Maps

Kanye West feat. Pusha T – Runaway

Adele – Rolling in the Deep

Lorde – Royals

The Strokes – Last Nite

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