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You're less Polunin leapin'. Hozier снял украинского танцовщика в своем клипе и посвятил ему строки песни

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Hozier решил посвятить Полунину строки своей песни
Фото: hozier / Instagram

Hozier решил посвятить Полунину строки своей песни

Ирландский певец Hozier выпустил клип на песню Movement, которая войдет в новый альбом. Примечательно, что главным героем видео стал всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин.

Напомним, ранее Полунин вместе с режиссером Девидом Лашапеллем снял свою версию видеоклипа на композицию Hozier Take me to church. Танцовщик рассказывал, что взялся за эту работу в момент творческого кризиса. На данный момент альтернативный клип собрал на YouTube более 25 млн просмотров и принес Полунину еще большую популярность.

В клипе Movement ирландец решил сделать украинца главным героем. По сюжету, Полунин играет разные личности, которые скрываются в одном человеке и борются между собой.

Более того, Hozier решил даже посвятить танцору строки своей песни. «You're less Polunin leapin' (Ты, конечно, не Полунин в прыжке)», - поет он.

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