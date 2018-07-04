Выступление Тома Оделла на Atlas Weekend отменили

Том Оделл извинился перед гостями фестиваля

Британский музыкант Том Оделл не будет выступать на фестивале Atlas Weekend 2018. Он должен был выйти на сцену в среду, 4 июля.

Как сообщили организаторы Atlas Weekend, выступление музыканта «не отменяется, а переносится на следующий год по причинам, связанным с особенностями его профессиональной карьеры».

Также они опубликовали видеообращение музыканта к украинским поклонникам.

"Артист передает свои извинения гостям, желает всем отличного отдыха на фестивале и обещает, что ничто не помешает ему выступить на AW2019", - говорится в сообщении.

Отмена концерта Оделла буквально накануне запланированной даты вызвала разочарование его фанов.

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