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Выступление Тома Оделла на Atlas Weekend отменили

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Том Оделл извинился перед гостями фестиваля
Фото: Tom Odell / Facebook

Том Оделл извинился перед гостями фестиваля

Британский музыкант Том Оделл не будет выступать на фестивале Atlas Weekend 2018. Он должен был выйти на сцену в среду, 4 июля.

Как сообщили организаторы Atlas Weekend, выступление музыканта «не отменяется, а переносится на следующий год по причинам, связанным с особенностями его профессиональной карьеры».

Также они опубликовали видеообращение музыканта к украинским поклонникам.

"Артист передает свои извинения гостям, желает всем отличного отдыха на фестивале и обещает, что ничто не помешает ему выступить на AW2019", - говорится в сообщении.

Отмена концерта Оделла буквально накануне запланированной даты вызвала разочарование его фанов.

 

 

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