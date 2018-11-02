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Вышел новый клип группы The Beatles

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кадр из видео

кадр из видео

Известная британская группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion из альбома White Album, который вышел 50 лет назад.

Клип составлен из фотографий участников группы на фоне анимационных эффектов.

Над видео, которое приурочено к юбилейному переизданию White Album, работал британский художник Ричард Гамильтон и участник группы Пол Маккартни.

Полная версия клипа доступна в данный момент только в Apple Music.

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