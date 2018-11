Вышел новый клип группы The Beatles

Известная британская группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion из альбома White Album, который вышел 50 лет назад.

Клип составлен из фотографий участников группы на фоне анимационных эффектов.

Над видео, которое приурочено к юбилейному переизданию White Album, работал британский художник Ричард Гамильтон и участник группы Пол Маккартни.

Полная версия клипа доступна в данный момент только в Apple Music.

Legends!

Watch the video for the @thebeatles' #GlassOnion, only on Apple Music.https://t.co/0pUbUGK9s2 pic.twitter.com/W0M5k9NA1j