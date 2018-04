Всемирный день рок-н-ролла. 10 хитов, которые невозможно забыть

Сегодня, 13 апреля, отмечают Всемирный день рок-н-ролла. Праздновать его или нет, решать вам, но вот вспомнить старые добрые хиты и поностальгировать или потанцевать – точно не помешает.

Это праздник музыкантов и меломанов, для которых рок-н-ролл стал не просто жанром, но и стилем жизни. Отмечать его решили после записи сингла Rock Around The Clock Билла Хейли. Песня была записана 12 апреля 1954 года, а День рок-н-ролла стали отмечать днем позже.

Хит Rock Around The Clock стал знаковым, стремительно преодолел границы США и разлетелся по всем континентам и странам. Такая музыка шла вразрез с устоявшимися традициями и бросила вызов обществу.

Вторая половина XX века – это взрыв новых имен и смелых музыкальных экспериментов. Эфиры разрывали: Элвис Пресли, Чак Берри, Бадди Холли, Литл Ричард, The Beatles .

А теперь наушники погромче и давайте слушать музыку. Рок-н-ролл жив!

Bill Haley – Rock Around The Clock (1954)

Elvis Presley - Hound Dog (1956)





Chuck Berry – You Never Can Tell (1964)

Ritchie Valens - La Bamba (1958)

Bob Dylan - Like a Rolling Stone (1963)

Chuck Berry - Rock and roll music (1957)

Animals - House Of The Rising Sun (1964)

The Mamas & The Papas - California Dreamin' (1965)

The Rolling Stones - Paint It, Black

The Doors - People are Strange (1967)

