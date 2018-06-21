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Все такое красивое. Солист Jamiroquai опубликовал видео из Киева

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Jamiroquai откроет фестиваль
Фото: Jamiroquai / Facebook

Jamiroquai откроет фестиваль

Солист Jamiroquai Джей Кей опубликовал в своем Instagram первое видео из Киева. Он прибыл в столицу Украины в преддверии своего концерта.

В ролике, снятом рядом с Почтовой площадью, музыкант анонсирует предстоящий концерт на столичном НСК Олимпийский, а также время от времени восторгается видами Киева.

"Какая прекрасная, могучая река. И все такое красивое. Какой удивительный мост, вы только посмотрите на него", - говорит Джей Кей в камеру.

 

 

Напомним, Jamiroquai станет хедлайнером первого дня фестиваля BeLive, который будет проходить 21-24 июня на НСК Олимпийский.

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