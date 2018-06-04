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Впервые в Украине. Лучший диджей мира выступит на Atlas Weekend

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Лучший диджей мира станет хедлайнером Atlas Weekend
Фото: Martin Garrix/Facebook

Лучший диджей мира станет хедлайнером Atlas Weekend

22-летний музыкант и голландский саунд-продюсер Мартин Гаррикс (Martin Garrix), занимающего первую строчку в рейтингах лучших диджеев мира, станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2018.

Об этом сообщили организаторы музыкального фестиваля.

Это будет первое выступление музыканта в Украине.

4-й фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве на ВДНГ с 3 по 8 июля. На семи сценах фестиваля выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди уже заявленных участников: The Chemical Brothers, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Tom Odell, Kadebostany, EPICA, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многие другие.

Напомним, в феврале лучший DJ мира по версии британского журнала DJ Magazine 21-летний Мартин Гаррикс выступил на закрытии Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Выступление нидерландского диджея и продюсера вызвало волну ажиотажа в социальных сетях.

 

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