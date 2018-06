Включаем погромче. Пол Маккартни выпустил две новые песни

Британский музыкант и участник The Beatles Пол Маккартни выпустил сразу две новые песни: I Don’t Know и Come On To Me.

Пол Маккартни также сообщил, что 7 сентября этого года года выйдет его новый альбом. Это первый альбом за последние четыре года, в который войдут две предствленных композиции. Альбом называется Egypt Station в честь картины, написанной музыкантом и спродюсирован Грегом Керстином, ранее сотрудничавшим с Адель, Sia, Беком и другими музыкантами.

