Виктория Бекхэм опровергла слухи о воссоединении Spice Girls

Виктория Бекхэм сообщила, что не собирается в гастроли с группой

Экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм заявила, что информация о воссоединении группы Spice Girls не является правдой.

Об этом передает Vogue.

"Я не собираюсь на гастроли. Spice Girls не собираются в тур", - заявила Бекхэм.

Она отметила, что в данный момент занимается дизайном одежды и готовится к показу мод в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что участницы культовой поп-группы 90-х Spice Girls подтвердили информацию о долгожданном воссоединении.

В официальном заявлении "перчинки" сообщили, что вернутся на сцену в полном составе после 20 лет перерыва.