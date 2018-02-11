Виктория Бекхэм опровергла слухи о воссоединении Spice Girls

Экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм заявила, что информация о воссоединении группы Spice Girls не является правдой.
Об этом передает Vogue.
"Я не собираюсь на гастроли. Spice Girls не собираются в тур", - заявила Бекхэм.
Она отметила, что в данный момент занимается дизайном одежды и готовится к показу мод в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что участницы культовой поп-группы 90-х Spice Girls подтвердили информацию о долгожданном воссоединении.
В официальном заявлении "перчинки" сообщили, что вернутся на сцену в полном составе после 20 лет перерыва.
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