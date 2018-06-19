В США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion

В американском штате Флорида неизвестные застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, сообщает TMZ со ссылкой на полицию.

Отмечается, что на рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона. Нападающий выстрелил в него несколько раз, похитил его сумку Louis Vuitton и убежал.

XXXTentacion госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщалось, что от полученных травм рэпер впал в кому.

Впоследствии полиция округа Броуард сообщила, что парень, которого тяжело ранили, умер в больнице.

В правоохранительных органах заявили, что нападение на XXXTentacion совершили двое чернокожих мужчин в капюшонах. У стрелявшего на лице была одета красная маска. Подозреваемые в убийстве рэпера скрылись с места преступления на автомобиле Dodge Journey темного цвета.

Имя XXXTentacion - Джасейм Дуэйн Онфрой. Дебютный альбом XXXTentacion - "17" вышел 25 августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Его второй альбом "?" возглавил рейтинг в 2018 году.

Напомним, в США умер барабанщик Элвиса Пресли.