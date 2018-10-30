В США убили рэпера Young Greatness

В американском городе Новый Орлеан застрелили рэпера Теодора Джонса, который более известен по псевдониму Young Greatness.
Об этом передает Billboard.
Рэпер был застрелен возле ресторана. После убийства был также похищен его автомобиль, который позже нашла полиция. Подозреваемые в данный момент не были найдены.
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