В память о лучшем. 15 кавер-версий хитов Скрябина

Ровно три года назад, 2 февраля 2015 года, погиб известный украинский музыкант Кузьма Скрябин.
46-летний Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии, когда возвращался в Киев из Кривого Рога. Там 1 февраля 2015 года состоялся концерт, посвященный 25-летию группы Скрябин.
В память о всенародном любимце к годовщине гибели музыканта НВ собрало лучшие кавер-версии хитов Скрябина в исполнении украинских артистов, включая Святослава Вакарчука, Pianoboя и Антитіла.
Святослав Вакарчук - Мовчати
Антитіла - Люди, як кораблі
B&B project - Спи собі сама
Иван Дорн - Танець пінгвіна
Андрій Хливнюк - Спи собі сама
PianoБой - Шампанські очі
Troye Zillia - Сам собі країна
Loboda - Нікому то не треба
Александр Положинский - Історія
Тарас Чубай - Птахи
Злата Огневич и Женя Толочный - ВодаВогонь
Колос (ФІОЛЕТ) - Люди, як кораблі
Мария Чайковская - Мовчати
Оля Полякова - Хлопцi Олiгархи
Валерий Харчишин - Кинули
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования