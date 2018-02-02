В память о лучшем. 15 кавер-версий хитов Скрябина

В память о Скрябине украинские артисты перепели его самые известные хиты

Ровно три года назад, 2 февраля 2015 года, погиб известный украинский музыкант Кузьма Скрябин.

46-летний Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии, когда возвращался в Киев из Кривого Рога. Там 1 февраля 2015 года состоялся концерт, посвященный 25-летию группы Скрябин.

В память о всенародном любимце к годовщине гибели музыканта НВ собрало лучшие кавер-версии хитов Скрябина в исполнении украинских артистов, включая Святослава Вакарчука, Pianoboя и Антитіла.

Святослав Вакарчук - Мовчати

Антитіла - Люди, як кораблі

B&B project - Спи собі сама

Иван Дорн - Танець пінгвіна

Андрій Хливнюк - Спи собі сама

PianoБой - Шампанські очі

Troye Zillia - Сам собі країна

Loboda - Нікому то не треба

Александр Положинский - Історія

Тарас Чубай - Птахи

Злата Огневич и Женя Толочный - ВодаВогонь

Колос (ФІОЛЕТ) - Люди, як кораблі

Мария Чайковская - Мовчати

Оля Полякова - Хлопцi Олiгархи

Валерий Харчишин - Кинули

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