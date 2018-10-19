В нашей жизни возможно все! Презентация сингла и клипа Ostrovskyi I don`t lose

Ostrovskyi – творческий симбиоз исполнителя Островского с фотографом и основателем фанзина NVRMIND Дмитрием Комиссаренко — презентует свой первый сингл I Don`t Lose.

Песня была создана саундпродюсером Томашем Лукачем, а режиссером дебютного клипа стал молодой и амбициозный Юрий Катинский.

I Don`t Lose - первая музыкальная работа Ostrovskyi. Экспериментальная смесь электронного саунда родом из 80-х и современного вокала нулевых. По словам Островского, это простая песня, которая даст старт большим проектам и постепенно сольется с вкусами современных меломанов.

"Эта песня много для меня значит. Это моя уверенность в себе и уверенность в том, что я делаю. Я хочу, чтобы все не останавливались и не сдавались. В нашей жизни возможно все. Я могу это сделать! Ты можешь это сделать!", - делится Ostrovskyi.

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