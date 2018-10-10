На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

В Лос-Анджелесе вручили премии American Music Awards 2018. Фоторепортаж

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Главную награду вечера получила певица Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

Главную награду вечера получила певица Тейлор Свифт

9 октября в Лос-Анджелесе прошло вручение одной из главных музыкальных наград США - American Music Awards 2018.

Торжественная церемония и вручение статуэток 46-й премии прошло в Microsoft Theater.

Как сообщает сайт премии, главную награду вечера - премию в номинации Артист года - получила певица Тейлор Свифт. Исполнительница также получила еще три статуэтки, в том числе за Тур года, как Лучшая исполнительница в жанре поп/рок и Лучший альбом в жанре поп/рок.

Лучшим исполнителем в жанре поп/рок стал рэпер Post Malone. Лучшей песней года в жанре поп/рок стал сингл Havana Камилы Кабельо и рэпера Young Thug. Клип на эту композицию получил награду за Лучшее видео года. Кроме того, Камила Кабельо победила в номинации Дебютант года.

Фоторепортаж с церемонии вручения 46-й премии American Music Awards смотрите в галерее на НВ STYLE:

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове