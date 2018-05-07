В Лиссабоне прошло открытие Евровидения

Вечером в воскресенье, 6 мая, в столице Португалии Лиссабоне прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2018.
Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.
Участники конкурса прошли по голубой дорожке.
Первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2018 состоится в Лиссабоне (Португалия) 8 мая, второй полуфинал – 10 мая, а финал – 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.
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