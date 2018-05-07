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В Лиссабоне прошло открытие Евровидения

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Первый полуфинал Евровидения 2018 пройдет 8 мая

Первый полуфинал Евровидения 2018 пройдет 8 мая

Вечером в воскресенье, 6 мая, в столице Португалии Лиссабоне прошла церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2018.

Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. 

Участники конкурса прошли по голубой дорожке.

Первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2018 состоится в Лиссабоне (Португалия) 8 мая, второй полуфинал – 10 мая, а финал – 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE

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