В Берлине умер Йохан Йоханнссон, автор музыки к голливудским фильмам

Исландский композитор Йохан Йоханнссон умер в Германии в возрасте 48 лет. Его тело нашли в его квартире в Берлине, информации о причинах смерти пока нет, сообщает Variety.

В 2014 году Йоханнссон был награжден Золотым глобусом и номинировался на Оскар, BAFTA и Грэмми за музыку к фильму Вселенная Стивена Хокинга. За саундтреки к фильмам Прибытие 2016 года и Убийца 2015 года его также выдвигали в номинациях на Золотой глобус, Оскар и BAFTA. Он выступил музыкальным консультантом в недавнем фильме Даррена Арнофски Мать.

Йоханнссон заинтересовался академической музыкой и эмбиентом после знакомства с творчеством Брайана Ино. На него также повлияли Эрик Сати, Луис Томас Хардин и Генри Перселл. Композитор выпустил девять сольных альбомов.