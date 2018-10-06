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Умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

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Монсеррат Кабалье умерла на 86 году жизни

Монсеррат Кабалье умерла на 86 году жизни

В Барселоне в возрасте 85 лет умерла известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье.

Как сообщает El Mundo, легендарная певица ушла из жизни в субботу, 6 октября, в больнице Сан-Пау в Барселоне, куда ее госпитализировали из-за проблем с желчным пузырем.

По информации издания, похороны Кабалье состоятся в понедельник, 8 октября, в Барселоне. Накануне в воскресенье в похоронном бюро Tanatori de Les Corts пройдет церемония прощания.

Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк (полное имя Монсеррат Кабалье) считается одной из лучших сопрано 20 века.

Монсеррат Кабалье известна своей техникой бельканто и исполнением партий в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

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