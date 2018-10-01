Умер Шарль Азнавур

В понедельник, 1 октября, скончался французский композитор, поэт, шансонье Шарль Азнавур.

О смерти 94-летнего исполнителя сообщили его представители, передает AFP.

#BREAKING French singer Charles Aznavour dies aged 94: spokeswoman pic.twitter.com/uQoFLDj1Vd — AFP news agency (@AFP) 1 октября 2018 г.

Как сообщает Huffington Post, Азнавур умер в своем доме в Альпиле, на юге Франции.

Ранее, летом, Азнавур прервал тура по Японии, будучи вынужденным отменить концерты из-за сломанной в результате падения руки.

Шарль Азнавур - один из популярнейших исполнителей во Франции, шансонье. Создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Лучший эстрадный исполнитель XX века по опросу журнала Time и CNN 1998 года.

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