Умер Шарль Азнавур

В понедельник, 1 октября, скончался французский композитор, поэт, шансонье Шарль Азнавур.
О смерти 94-летнего исполнителя сообщили его представители, передает AFP.
#BREAKING French singer Charles Aznavour dies aged 94: spokeswoman pic.twitter.com/uQoFLDj1Vd— AFP news agency (@AFP) 1 октября 2018 г.
Как сообщает Huffington Post, Азнавур умер в своем доме в Альпиле, на юге Франции.
Ранее, летом, Азнавур прервал тура по Японии, будучи вынужденным отменить концерты из-за сломанной в результате падения руки.
Шарль Азнавур - один из популярнейших исполнителей во Франции, шансонье. Создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Лучший эстрадный исполнитель XX века по опросу журнала Time и CNN 1998 года.
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