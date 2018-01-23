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Умер отец южноафриканского джаза Хью Масекела

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Хью Масекела страдал от рака предстательной железы
Фото: Sarah Lee / the Guardian

Хью Масекела страдал от рака предстательной железы

Легендарный южноафриканский джазовый музыкант Хью Масекела умер в возрасте 78 лет.

Масекела страдал от рака предстательной железы в течение почти десяти лет, и умер в окружении близких, сообщает The Guardian.

В последний раз он выступал в 2010 году в Йоханнесбурге, где дал два концерта, которые считались завершающими в его долгой карьере.

Масекела выходил на сцену с Майлсом Дэвисом, Джоном Колтрейном и Чарльзом Мингусом, Дженис Джоплин, Отисом Реддингом и Джими Хендриксом.

Хью Масекела начал карьеру музыканта в оркестре Jazz Epistles в 1950-х годах. Позже он прославился как автор песен в поддержку борьбы с апартеидом.

 

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