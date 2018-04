Британское издание The Guardian сообщает, что в возрасте 36 лет умер лидер группы The Overtones Тимми Мэтли.

Музыкант, у которого был диагностирован рак кожи третьей степени, пропустил рождественские выступления группы в 2016 году, но вернулся на сцену в июле 2017 года.

В мае Тимми Мэтли собирался прыгнуть с парашутом в поддержку госпиталя Royal Marsden, в котором проходил лечение.

Информацию о смерти музыканта подтвердили в официальном Twitter группы The Overtones.

It is with the greatest sadness that we have to announce that our dear friend and brother Timmy has passed away. We know this news will be as heartbreaking for you all as it is for us. We appreciate your love and support at this difficult time. Mike, Darren, Mark & Lachie x