Умер известный джазовый трубач Рой Харгроув

В США в возрасте 49 лет скончался известный джазовый трубач Рой Харгроув.
Об этом передает The New York Times.
Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
По данным журналистов, у музыканта было больное сердце после болезни почек.
За свою жизнь Рой Харгроув дважды становился лауреатом премии Grammy в 1997 году и в 2002 году.
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