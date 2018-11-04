Умер известный джазовый трубач Рой Харгроув

Харгроув умер на 50-ом году жизни

В США в возрасте 49 лет скончался известный джазовый трубач Рой Харгроув.

Об этом передает The New York Times.

Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

По данным журналистов, у музыканта было больное сердце после болезни почек.

За свою жизнь Рой Харгроув дважды становился лауреатом премии Grammy в 1997 году и в 2002 году.

Смотрите также