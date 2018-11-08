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Умер французский композитор и лауреат премии Оскар Франсис Ле

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Франсис Ле писал музыку к песням Эдит Пиаф, Мирей Матье, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд
Фото: France Inter via Twitter

Франсис Ле писал музыку к песням Эдит Пиаф, Мирей Матье, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд

В среду, 7 ноября, во Франции в возрасте 86 лет скончался композитор Франсис Ле.

Информацию о его смерти подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Twitter. Политик выразил соболезнования родственникам и близким Ле.

"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов Мужчина и женщина и История любви. Думаю о его семье и близких", - написал он.

"Я вскоре предложу семье Ле символически назвать в его честь одну из улиц нашего города", - написал Эстрози.

Франсис Ле - лауреат премии Оскар 1970 года за музыку к американскому фильму История любви. Всего он написал более 60 саундтреков к фильмам, в том числе к картинам Мужчина и женщина, Пассажир дождя.

Он писал музыку к песням Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидея, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд и др.

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