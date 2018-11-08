Умер французский композитор и лауреат премии Оскар Франсис Ле

В среду, 7 ноября, во Франции в возрасте 86 лет скончался композитор Франсис Ле.

Информацию о его смерти подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Twitter. Политик выразил соболезнования родственникам и близким Ле.

"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов Мужчина и женщина и История любви. Думаю о его семье и близких", - написал он.

C'est avec une peine immense que j'apprends la mort de Francis Lai, formidable musicien et compositeur niçois, à qui nous devons notamment les musiques d' "Un homme et une femme" et de "Love Story" pour laquelle il avait reçu un oscar. Pensées pour sa famille et pour ses proches. pic.twitter.com/qbxzW1IE3x — Christian Estrosi (@cestrosi) 7 ноября 2018 г.

"Я вскоре предложу семье Ле символически назвать в его честь одну из улиц нашего города", - написал Эстрози.

Франсис Ле - лауреат премии Оскар 1970 года за музыку к американскому фильму История любви. Всего он написал более 60 саундтреков к фильмам, в том числе к картинам Мужчина и женщина, Пассажир дождя.

Он писал музыку к песням Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидея, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд и др.