Умер французский композитор и лауреат премии Оскар Франсис Ле

В среду, 7 ноября, во Франции в возрасте 86 лет скончался композитор Франсис Ле.

Информацию о его смерти подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Twitter. Политик выразил соболезнования родственникам и близким Ле.

"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов Мужчина и женщина и История любви. Думаю о его семье и близких", - написал он.

C'est avec une peine immense que j'apprends la mort de Francis Lai, formidable musicien et compositeur niçois, à qui nous devons notamment les musiques d' "Un homme et une femme" et de "Love Story" pour laquelle il avait reçu un oscar. Pensées pour sa famille et pour ses proches. pic.twitter.com/qbxzW1IE3x