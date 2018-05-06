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Умер экс-директор и участник группы Машина времени Владимир Сапунов

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Владимир Сапунов
Фото: Владимир Сапунов / facebook

Владимир Сапунов

В ночь на воскресенье, 6 мая, скончался директор и участник советской рок-группы Машина времени Владимир Сапунов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина.

"Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить Машиной времени и Воскресением (также советская рок-группа, - ред.)", - рассказал Чернин.

По его словам, от руководства группой Машина времени Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался ее участником.

Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. Он был одним из основателей радиоМаксимум, занимал должность директора этой радиостанции.

В начале 90-х с разницей в один год Сапунов возглавил рок-группы Воскресение и Машина времени.

Ранее сообщалось, что умер основатель фестиваля Burning Man Ларри Харви.

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