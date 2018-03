Украинская группа 5'nizza выступит на Sziget

Украинская группа 5'nizza выступит на сцене одного из самых известных и масштабных европейских фестивалей - Sziget.

Это стало известно после объявления лайн-апа сцены Europe Stage, на которой сыграют 34 артисты из 23 стран.

Кроме Андрея Запорожца и Сергея Бабкина, на Europe Stage 2018 выступят Beissoul & Einius, MEUTE, CHEFBOSS, TÉMÉ TAN, Motta, Peter Aristone и Thom Artway, Bostich + Fussible from Nortec Collective, KETTCAR, Sexy Zebras, Moonchild Sanelly, Omer Netzer, Astronautalis, Klub Des Loosers, Satra BENZ, SENBEÏ, The Lytics, Willi Peyote, Ezhel, Fresku, Tommy CA $H, Strapo, Shell Beach, Smokey Joe & The Kid, Run Over Dogs, Electric Fields, The Poppers, Lea Santee, Sol Monk & Jenny, The Paz Band, Blaudzun и Francobollo, La Sra. Tomasa.

За неделю фестиваля 8-15 августа на Sziget 2018 выступят более 100 артистов. Хедлайнерами этого года станут Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Gorillaz, Kygo, Mumford & Sons и Dua Lipa.

В предыдущие годы на Europe Stage фестиваля Sziget уже выступали украинские артисты Brutto, ONUKA, Brunettes Shoot Blondes и Atomic Simao.

