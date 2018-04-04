Украинский фестиваль попал в пятерку лучших в мире по версии Resident Advisor

Музыкальное мероприятие Strichka Festival, который состоится в киевском клубе Closer 19-20 мая, попало на пятую позицию лучших майских фестивалей мира по версии издания Resident Advisor.
В частности, в десятку лучших музыкальных фестов вошли:
- Movement (Детройт, США)
- Nuits Sonores (Лион, Франция)
- Primavera Sound (Барселона, Испания)
- Moogfest (Дарем, США)
- Strichka (Киев, Украина)
- Lente Kabinet (Амстердам, Нидерланды)
- Love Saves The Day (Бристоль, Великобритания)
- MUTEK San Francisco (Сан-Франциско, США)
- The Star Festival (Киото, Япония)
- Mira (Берлин, Германия)
Авторы рейтинга отметили, что выбрали Strichka за воскресный лайв Ion Ludwig на Лесном причале. "Киевский клуб Closer, возможно, лучшее секретное место Европы, а ежегодный фестиваль Strichka - прекрасная возможность познакомиться с ним. Он проходит с вечера субботы до утра понедельника, в программе - смесь хауса, техно и экспериментальной музыки (Ion Ludwig, Luke Slater, Wolfgang Voigt). В этом году Strichka официально откроет Лесной причал - летнюю площадку, где каждый год играют лучшие диджеи. Оставьте немного сил, чтобы потанцевать в воскресенье в лучах теплого киевского солнца", - пишет издание.
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