Украинский фестиваль попал в пятерку лучших в мире по версии Resident Advisor

Музыкальное мероприятие Strichka Festival, который состоится в киевском клубе Closer 19-20 мая, попало на пятую позицию лучших майских фестивалей мира по версии издания Resident Advisor.

В частности, в десятку лучших музыкальных фестов вошли:

Movement (Детройт, США) Nuits Sonores (Лион, Франция) Primavera Sound (Барселона, Испания) Moogfest (Дарем, США) Strichka (Киев, Украина) Lente Kabinet (Амстердам, Нидерланды) Love Saves The Day (Бристоль, Великобритания) MUTEK San Francisco (Сан-Франциско, США) The Star Festival (Киото, Япония) Mira (Берлин, Германия)

Авторы рейтинга отметили, что выбрали Strichka за воскресный лайв Ion Ludwig на Лесном причале. "Киевский клуб Closer, возможно, лучшее секретное место Европы, а ежегодный фестиваль Strichka - прекрасная возможность познакомиться с ним. Он проходит с вечера субботы до утра понедельника, в программе - смесь хауса, техно и экспериментальной музыки (Ion Ludwig, Luke Slater, Wolfgang Voigt). В этом году Strichka официально откроет Лесной причал - летнюю площадку, где каждый год играют лучшие диджеи. Оставьте немного сил, чтобы потанцевать в воскресенье в лучах теплого киевского солнца", - пишет издание.

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