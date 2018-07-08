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Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила песня на украинском языке

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Рейтинг отражает данные за 21-28 июня этого года
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Рейтинг отражает данные за 21-28 июня этого года

Чарт клипов в украинском сегменте YouTubе возглавила популярная группа Kazka с песней Плакала. Это - первая украиноязычная композиция, которая попала в топ украинского чарта.

Об этом сообщает karabas.live.

К этому времени рейтинг возглавляли синглы на русском языке.

Загрузили песню Плакала на видеохостинг YouTube 17 мая и с тех пор она стремительно начала завоевывать позиции в чарте клипов и возглавила его на шестой неделе после появления. При этом данный ролик является не клипом, а official audio.

Рейтинг отражает данные по 21-28 июня этого года.

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