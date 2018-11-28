Твiй на 100%. Группа Бумбокс выпустила новую песню

Группа Бумбокс выпустила новую песню из предстоящего альбома Таємний Код - Твiй на 100%.
"Это на сто процентов реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая", - рассказал лидер группы Андрей Хлывнюк.
Второй сингл нового альбома был записан в Киеве на студии Бобина.
Также в Таємний Код войдет выпущенная летом композиция Тримай мене, записанная с группой Саши Чемерова The Gitas.
Ранее Бумбокс посетил знаменитую французскую студию La Fabrique, где записывал новый альбом Таємний Код. Известно, что группа продолжит работу над альбомом в Киеве и Берлине.
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