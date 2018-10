Тряхнем стариной. Песне Baby one more time Бритни Спирз - 20 лет

В своем аккаунте в твиттер Бритни Спирс поблагодарила фанов за то, что вот уже два десятилетия они вместе.

20 лет назад 23 октября 1998 года 16-летняя Бритни Спирс выпустила свою дебютную песню Baby one more time. Сингл поставил с ног на голову всю мировую поп-музыку.

It’s hard to put into words what today means to me… 20 years ago, the world heard my music for the very first time! So much has happened since then… but what I really want to say is thank you to my amazing fans who have been there for me since day 1... pic.twitter.com/oeMipXCSl9