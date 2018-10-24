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Тряхнем стариной. Песне Baby one more time Бритни Спирз - 20 лет

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Песне Baby one more time исполнилось 20 лет
Фото: кадр из клипа Baby one more time

Песне Baby one more time исполнилось 20 лет

В своем аккаунте в твиттер Бритни Спирс поблагодарила фанов за то, что вот уже два десятилетия они вместе.

20 лет назад 23 октября 1998 года 16-летняя Бритни Спирс выпустила свою дебютную песню Baby one more time. Сингл поставил с ног на голову всю мировую поп-музыку.

Песня подорвала музыкальные чарты минимум в 18 странах мира, став самым продаваемым синглом всех времен. Он проложил дорогу первому альбому Бритни, названный в честь дебютной песни.

Ну что? Готовы тряхнуть стариной? Станцуем?

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