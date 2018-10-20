Топ-диджей мира везет в Украину новое шоу

В июне 2019 года в Киеве с новым грандиозным шоу A State Of Trance 900: Lifting You Higher! выступит Армин ван Бюрен.

Армин ван Бюрен, на данный момент диджей №3 мира, снова едет в Киев. 22 июня в Международном выставочном центре он представит свое знаменитое танцевальное шоу с новой программой A State of Trance 900: Lifting You Higher.

ASOT 900 – это концертный вариант одноименного авторского шоу Армина ван Бюрена. Оно еженедельно выходит на радиостанциях 84 стран мира и собирает более 40 млн. слушателей. Киевское шоу станет частью мирового тура. В шоу свои сеты представит не только Армин ван Бюрен, в этот день на сцене МВЦ выступит много титулованных гостей.

Напоминаем, Армин ван Бюрен – один из самых известных и титулованных диджеев и продюсеров в мире электронной музыки. За свою карьеру он пять раз становился лучшим диджеем мира по версии авторитетного рейтинга DJ Mag Top 100 DJs, а на протяжении последних 17 лет не покидал его Топ-5. Помимо этого был удостоен множества наград и титулов, среди которых 14 DJ Awards, 45 International Dance Music Awards, 2 International Golden Gnome Awards и десятки других.

Сольное шоу ван Бюрена Armin Only было представлено более 100 раз на 5 континентах в 68 странах мира, в том числе и в Украине.



В 2012 году шоу A State of Trance 550 в Киеве собрало в МВЦ более 15 тысяч зрителей, билеты закончились еще до концерта.

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