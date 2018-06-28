Топ-10: какие песни люди чаще всего искали в Shazam в первой половине 2018 года

Музыкальный сервис Shazam обнародовал рейтинг песен, которые пользователи чаще всего искали в первой половине 2018 года.
Как известно, с помощью приложения Shazam каждый из нас может определить, что за песня играет в данный момент. Это очень удобно, когда хочется прослушать еще раз или сохранить себе понравившийся трек.
По прошествии первого полугодия 2018 года музыкальный сервис подготовил рейтинг композиций, которые оказались наиболее запрашиваемыми в идентификации.
Топ-10 самых популярных песен 2018 года, которые люди искали с помощью Shazam , выглядит так:
1. Эд Ширан - Perfect
2. Ники Джем и Джей Бальвин - X
3. Jax Jones и Ина Вролдсен - Breathe
4. Элис Мертон - No Roots
5. Marshmello и Энн-Мари - Friends
6. Rudimental и Джесс Глинн, Macklemore и Дэн Кэплен - These Days
7. Том Уокер - Leave A Light On
8. Камила Кабелло - Never Be The Same
9. Portugal, The Man - Feel It Still
10. G-Eazy & Halsey - Him & I
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