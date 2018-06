Топ-10: какие песни люди чаще всего искали в Shazam в первой половине 2018 года

Музыкальный сервис Shazam обнародовал рейтинг песен, которые пользователи чаще всего искали в первой половине 2018 года.

Как известно, с помощью приложения Shazam каждый из нас может определить, что за песня играет в данный момент. Это очень удобно, когда хочется прослушать еще раз или сохранить себе понравившийся трек.

По прошествии первого полугодия 2018 года музыкальный сервис подготовил рейтинг композиций, которые оказались наиболее запрашиваемыми в идентификации.

Топ-10 самых популярных песен 2018 года, которые люди искали с помощью Shazam , выглядит так:

1. Эд Ширан - Perfect

2. Ники Джем и Джей Бальвин - X

3. Jax Jones и Ина Вролдсен - Breathe

4. Элис Мертон - No Roots

5. Marshmello и Энн-Мари - Friends

6. Rudimental и Джесс Глинн, Macklemore и Дэн Кэплен - These Days

7. Том Уокер - Leave A Light On

8. Камила Кабелло - Never Be The Same

9. Portugal, The Man - Feel It Still

10. G-Eazy & Halsey - Him & I

