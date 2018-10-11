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Суперхит. Песня украинской группы попала в Топ-10 мирового чарта

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Песня Плакала KAZKA попала в мировой чарт.
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Песня Плакала KAZKA попала в мировой чарт.

Композиция украинского проекта KAZKA Плакала на этой неделе попала на десятое место в Топ-100 мирового чарта платформы Shazam. Также она занимает вторую строчку украинского Топ-100 Shazam.

О грандиозном достижении песни Плакала KAZKA на своей страничке в Инстаграм сообщил его продюсер Юрий Никитин. 

Эксперты отмечают, что это первый случай в истории украинской музыки, когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс.

 

 

Песня Плакала входит в дебютный альбом проекта «Карма», вышедший в мае этого года. В считанные недели стало понятно, что Плакала ждет судьба суперхита. За несколько месяцев после премьеры аудиоверсия песни в youtube набрала более 50 млн. прослушиваний, что стало абсолютным рекордом для песни на украинском языке в русскоязычном сегменте youtube.

Видео на песню Плакала режиссера Кати Царик группа опубликовала 25 сентября. За три недели после публикации клип набрал уже 6 млн. просмотров.

 

Возглаваляет мировой и украинский чарты платформы Shazam In My Mind - Dynoro & Gigi D’Agostino.

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