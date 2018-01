Стали известны имена первых участников фестиваля Sziget 2018

Названы первые имена лайн-апа музыкального фестиваля Sziget 2018, который будет проходить в Будапеште с 8 по 15 августа.

Фестиваль Sziget по традиции состоится летом в Будапеште, но уже сейчас организаторы "Острова Свободы" раскрывают имена его первых участников. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут американский рэпер Кендрик Ламар, норвежский диджей Kygo и британская фолк-рок группа Mumford & Sons.

Уже известно, что мульти-лауреат Грэмми Кендрик Ламар будет разрывать публику в первый день фестиваля 8 августа. Завершать два других дня Sziget 2018 будут Kygo и Mumford & Sons.

Также на всемирно известном фестивале Sziget этим летом выступят такие звезды, как Liam Gallagher, Bastille, The Kooks, MØ, Parov Stelar, Lykke Li, Zara Larsson, Clean Bandit, Blossoms, Wolf Alice, Little Dragon, Nothing But Thieves, Everything Everything, Cigarettes After Sex, Gogol Bordello, Fink и многие другие.

Гостей Sziget 2018 ждет эффектный подбор электронных артистов. Это и лидеры чартов Clean Bandit, которые порадуют своим классическим электро-попом, и датская певица и сонграйтер MØ, известная своей яркой коллаборацией с Major Lazer в песне Lean On, и другие музыканты.

Основанный на острове в Будапеште музыкальный фестиваль Sziget принимает фанов из более чем 100 стран для совместного празднования разнообразия культур, рас, вкусов и интересов в одном месте. Со своим лозунгом Love Revolution фестиваль постарается привнести в сердце Будапешта и всего мира еще больше любви, толерантности и свободы.

© Rockstar Photographers



Полный список первых подтвержденных участников Sziget 2018:

Kendrick Lamar

Kygo

Mumford & Sons

Liam Gallagher

Bastille

Lykke Li

The Kooks

MØ

Parov Stelar

Kaleo

Zara Larsson

Gogol Bordello

Clean Bandit

Blossoms

Milky Chance

Wolf Alice

Little Dragon

Cigarettes After Sex

Goo Goo Dolls

Fink

Seasick Steve

Above & Beyond

Nothing But Thieves

Slaves

Everything Everything

Lewis Capaldi

Lemaitre

La Femme

Alle Farben

Joe Goddard (live)

Ummet Ozcan

Sam Feldt (live)

Jay Hardway

The Him

WhoMadeWho

Shame

Perturbator

Стоимость билетов на Sziget Festival 2018 стартует от 65 евро на один, три, пять дней или неделю фестиваля.

