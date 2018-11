Стали известны имена новых участников фестиваля Sziget 2019

Названы новые имена лайн-апа музыкального фестиваля Sziget, который пройдет в Будапеште с 7 по 13 августа 2019 года.

Несмотря на то, что Sziget будет проходить летом, организаторы уже сейчас решили огласить большую часть хедлайнеров - самых известных исполнителей, которые приедут на фестиваль. Это Florence + The Machine, Foo Fighters, Ed Sheeran, Twenty One Pilots, The 1975 и Martin Garrix. Ранее хедлайнером "нулевого" дня фестиваля был назван британский исполнитель Эд Ширан.

Также на фестивале выступят такие исполнители как CHVRCHES, Jungle, Kodaline, The Blaze, Maribou State, IDLES, Superorganism, PALE WAVES, Parcels, Of Mice & Men и многие другие. Стоит отметить, что это не финальный анонс - список еще будет пополняться в течении года.

Стоимость билетов стартует от 75 евро за один день. Трехдневный билет стоит 189 евро, пятидневный - 259, а билет на весь фестиваль - 299 евро. Купить их можно по ссылке.

В 2018 году Sziget посетили около 565 тысяч человек, что стало рекордом по количеству посетителей за неделю. Всего же фестиваль за всю его историю посетили более 9 миллионов человек.