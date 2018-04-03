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Стал известен номер, под которым Украина выступит на Евровидении-2018

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Представитель Украины закроет полуфиналы
Фото: MÉLOVIN

Представитель Украины закроет полуфиналы

Во вторник, 3 апреля, стал известен порядок выступлений участников на международном песенном конкурсе Евровидение-2018. В этом году представитель от Украины завершит выступления полуфиналистов.

Как сообщили организаторы, порядок выступления музыкантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP. Предлагаемый порядок был одобрен исполнительным руководителем EBU Йоном Ола Сандом и председателем наблюдательного совета Фрэнком Дитером Фрейлином.

Продюсеры устанавливают порядок номеров с 2013 года, чтобы создать более захватывающее телевизионное шоу и обеспечить, чтобы каждая песня выделялась.

 

Фото: EBU

В январе этого года состоялась жеребьевка, в ходе которой определилось, в каком из двух полуфиналов будет выступать каждая страна.

Сегодня же стало известно, что представитель Украины – Melovin – выступит последним во втором полуфинале Евровидения-2018.

Полный список выступления участников в полуфиналах:

 

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