Стал известен номер, под которым Украина выступит на Евровидении-2018

Во вторник, 3 апреля, стал известен порядок выступлений участников на международном песенном конкурсе Евровидение-2018. В этом году представитель от Украины завершит выступления полуфиналистов.
Как сообщили организаторы, порядок выступления музыкантов в двух полуфиналах был определен продюсерами вещателя RTP. Предлагаемый порядок был одобрен исполнительным руководителем EBU Йоном Ола Сандом и председателем наблюдательного совета Фрэнком Дитером Фрейлином.
Продюсеры устанавливают порядок номеров с 2013 года, чтобы создать более захватывающее телевизионное шоу и обеспечить, чтобы каждая песня выделялась.
В январе этого года состоялась жеребьевка, в ходе которой определилось, в каком из двух полуфиналов будет выступать каждая страна.
Сегодня же стало известно, что представитель Украины – Melovin – выступит последним во втором полуфинале Евровидения-2018.
Полный список выступления участников в полуфиналах:
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