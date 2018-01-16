Сергей Бабкин, Yurcash и другие. 18 исполнителей поборются за право представлять Украину на Евровидении-2018

Определены 18 полуфиналистов, которые будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, сообщила пресс-служба UA: ПЕРШИЙ

Уже с 10 февраля в прямых эфирах национального отбора можно будет увидеть таких исполнителей:

1. The Erised

2. Сергей Бабкин

3. СONSTANTINE

4. Kozak System

5. The ВЙО

6. Julinoza

7. Dilemma

8. KAZKA

9. Yurcash

10. Mountain Breeze

11. Ingret Kostenko

12. Vil'na

13. LAUD

14. TAYANNA

15. KADNAY

16. Pur: Pur

17. MELOVIN

18. ILLARIA

По словам музыкального продюсера Руслана Квинты, все песни, которые будут звучать в прямых эфирах - авторские: "Мы делали ставку именно на качественную песню. В ней должна быть и любовь к музыке, и смелое решение, и лицо артиста. Не важно - известен он или нет... В прямом эфире зритель услышит очень качественную музыку и увидит крепких артистов".

В прямых эфирах национального отбора будет представлено около 16 музыкальных жанров, среди которых indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks и другие. "Мне очень хочется разнообразить состав участников по жанрам и стилям, чтобы показать вкусы исполнителей и их творческую составляющую", - объясняет выбор Квинта.

Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников в полуфиналах, состоится 19 января.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook