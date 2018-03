Селин Дион - 50. Лучшие песни звездной именинницы

Сегодня, 30 марта, канадской певице, композитору, автору песен и актрисе Селин Дион исполняется 50 лет.

Родившаяся в многодетной семье Селин Дион с раннего возраста мечтала стать певицей. Уже в пять лет Селин провела свое первое публичное выступление на свадьбе старшего брата Мишеля, исполнив песню Кристины Шарбонно Du fil des aiguilles et du coton. Позже она пела со своими братьями и сестрами в небольшом фортепиано-баре родителей.

Когда Селин Дион было 12 лет, вместе с матерью и братом Жаком она сочинила свою первую песню Ce n’était qu’un rêve. Брат вокалистки Мишель отправил эту запись музыкальному менеджеру Рене Анжелилу, которого настолько тронул голос Селин, что в 1981 году он даже заложил свой дом, чтобы профинансировать первую запись талантливой девушки. В итоге композиция La voix du bon Dieu сделала Дион звездой в Квебеке.

© Céline Dion/Facebook

Мировой успех к артистке пришел в 1988 году, когда Селин Дион победила на музыкальном конкурсе Евровидение, где представляла Швейцарию с песней Ne partez pas sans moi. Позже певица закрепила свою популярность, исполнив романтическую балладу к диснеевскому мультфильму Красавица и чудовище. За этот саундтрек Дион получила статуэтки Оскар и Грэмми.

Но песней, по которой Селин Дион узнает каждый, конечно же, стала лирическая композиция My Heart Will Go On, ставшая любовной темой для драмы Титаник с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Песня мгновенно возглавила чарты всего мира.

В день рождения Селин Дион редакция НВ STYLE предлагает послушать 10 мелодичных и ярких хитов именинницы.

Beauty And The Beast

My Heart Will Go On

All By Myself

The Power Of Love

I Surrender

Loved Me Back to Life

On ne change pas

I'm Alive

That's The Way It Is

Tout l'or des hommes

